Od burne veze s Diddyjem do razvoda od Afflecka: Koga je sve ljubila Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez i Brett Goldstein posljednjih se tjedana sve češće pojavljuju zajedno, a njihova očita kemija potaknula je nagađanja o novoj romansi.

Jennifer Lopez posljednjih tjedana sve češće viđamo u društvu glumca Bretta Goldsteina, s kojim promovira novu romantičnu komediju "Office Romance".

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No ono što je mnogima privuklo pažnju nisu samo zajednička pojavljivanja, već i njihova očita bliskost i kemija pred kamerama.

Romansa u uredu Foto: Profimedia

Na fotografijama sa snimanja i promotivnih događanja Lopez i Goldstein djeluju vrlo opušteno, često razmjenjuju osmijehe i poglede koji nisu prošli nezapaženo među obožavateljima. Upravo zato sve su glasnija nagađanja da bi se između njih moglo razvijati nešto više od prijateljstva.

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Jennifer Lopez Foto: Screenshot

Mnogi su primijetili da Jennifer Goldsteina promatra na način koji su njezini obožavatelji već viđali u prošlosti, tijekom njezinih najpoznatijih ljubavnih veza. Takve poglede nekad je upućivala Marcu Anthonyju, Drakeu, Seanu "Diddyju" Combsu i bivšem suprugu Benu Afflecku.

Jennifer Lopez i Ben Affleck - 4 Foto: Profimedia

Jennifer Lopez i Ben Affleck - 2 Foto: Profimedia

S reperom Seanom "Diddyjem" Combsom bila je od 1999. do 2001. godine, a vezu su prekinuli zbog brojnih kontroverzi i pritiska javnosti. Nakon toga udala se za pjevača Marca Anthonyja, s kojim je bila u braku od 2004. do 2014. godine te je dobila blizance Maxa i Emme. Godine 2016. kratko je ljubila Drakea, no njihova romansa trajala je svega nekoliko mjeseci. S Benom Affleckom prvi put bila je zaručena početkom 2000-ih, no prekinuli su 2004. pod pritiskom medija. Ljubav su obnovili 2021., vjenčali se godinu dana kasnije, ali su se ponovno razišli nakon dvije godine braka.

Jennifer Lopez, Marc Anthony (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

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Jennifer Lopez i Diddy (Foto: AFP) Foto: Afp

Jennifer Lopez i Diddy (Foto: AFP) Foto: Afp

Iako ni Jennifer ni Brett zasad nisu komentirali glasine o mogućoj vezi, njihova zajednička pojavljivanja ne prestaju puniti naslovnice. Je li riječ samo o dobroj promociji novog filma ili se rađa nova holivudska romansa, pokazat će vrijeme.

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