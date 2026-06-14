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Priča o TV ikoni 90-ih

Rođen je u skloništu tijekom bombardiranja, a postao je najkontroverznije lice televizije

Piše K.D., Danas @ 17:01 Zanimljivosti komentari
Jerry Springer Jerry Springer Foto: Youtube

Jerry Springer započeo je kao političar i gradonačelnik Cincinnatija, a završio kao lice jedne od najkontroverznijih TV emisija svih vremena. Njegov talk show 90-ih pretvorio je privatne svađe i skandale u globalni spektakl koji je šokirao, ali i prikovao publiku uz ekrane.

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Priča o TV ikoni 90-ih
Rođen je u skloništu tijekom bombardiranja, a postao je najkontroverznije lice televizije
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