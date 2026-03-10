Zavirite u nestvarnu vilu repera: Bazen s pogledom na more i parking za kolekciju luksuznih auta!

Fotografije iz zraka otkrivaju kako izgleda luksuzna vila jednog od najpoznatijih američkih repera.

Američki reper Rick Ross ponovno je privukao pažnju javnosti nakon što je renovirao svoju luksuznu vilu na prestižnom Star Islandu u Miami Beachu.

Ekskluzivne snimke iz zraka otkrivaju kako sada izgleda imanje koje je nakon obnove dobilo još impresivniji i raskošniji izgled.

Rick Ross Foto: Profimedia

Vila se nalazi na jednoj od najskupljih i najpoželjnijih lokacija u Miamiju, okružena palmama i s izravnim izlazom na vodu. Na fotografijama se vidi moderno uređeno dvorište s velikim bazenom koji gleda prema moru, privatnim pristaništem za brodove te prostranim terasama namijenjenim odmoru i zabavi.

Posebnu pažnju privlači i ogromni prilaz iza kuće koji je Ross uredio kao svojevrsni vozni park za luksuzne automobile. Prostrani popločani parking okružen palmama omogućuje mu da na jednom mjestu izloži svoju kolekciju skupocjenih vozila.

Rick Ross Foto: Profimedia

Renovacija je cijelom imanju dala još moderniji izgled, a stručnjaci za nekretnine procjenjuju kako su poboljšanja dodatno povećala vrijednost ove impresivne nekretnine.

Rick Ross poznat je po svojoj ljubavi prema luksuzu i velikim imanjima, a njegova vila na Star Islandu savršeno pokazuje njegov stil života – spoj glamura, prestiža i vrhunskog komfora.

Rick Ross Foto: Profimedia

Rick Ross američki je reper i poduzetnik čije je pravo ime William Leonard Roberts II. Proslavio se 2006. hitom ''Hustlin’'', nakon čega je njegov album prvijenac ''Port of Miami'' debitirao na prvom mjestu Billboardove ljestvice. Osim glazbe, poznat je po luksuznom životnom stilu, velikim nekretninama i poslovnim ulaganjima, uključujući lanac restorana Wingstop te vlastitu izdavačku kuću Maybach Music Group.

Rick Ross Foto: Profimedia

