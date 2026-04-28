Kako izgleda sestra naše Tajči? Svi su uočili isto na novim, zajedničkim fotografijama

Nakon kratkotrajne karijere u Hrvatskoj, Sanja Matejaš, sestra nekadašnje tinejdžerske zvijezde Tajči, izgradila je vlastitu karijeru u SAD-u kao glumica i glazbenica.

Prije nego što je postala američka životna priča o novom početku, Tajči je bila jedna od najvećih tinejdžerskih zvijezda devedesetih na ovim prostorima – djevojka čiji su hitovi obilježili generaciju i čije su se pjesme pjevale na svakom koraku.

Dok je ona živjela život pod reflektorima, malo tko je znao da je i njezina mlađa sestra Sanja Matejaš gradila vlastiti put.

Tatjana Cameron Tajči i sestra Sanja Matejaš

Iako je široj javnosti manje poznata od svoje slavne sestre Tatjane Cameron Tajči, Sanja već godinama gradi karijeru u SAD-u kao glumica i glazbenica, često koristeći umjetničko ime Sanya Mateyas.

Sanja Matejaš rođena je 17. kolovoza 1976. u Zagrebu, a odrasla je u istoj obitelji koja je iznjedrila jednu od najvećih zvijezda domaće scene 90-ih. Njezina starija sestra Tajči bila je velika pop senzacija bivše Jugoslavije, a upravo je obiteljsko okruženje povezano s glazbom utjecalo i na Sanjin put.

Poput svoje sestre, Sanja se nakon kratkotrajne karijere u našoj zemlji preselila u Sjedinjene Američke Države, gdje je odlučila graditi karijeru izvan domaće javnosti.

Tamo je počela koristiti umjetničko ime Sanya Mateyas, pod kojim je poznata u američkoj industriji i ostvarila niz uloga u filmovima i televiziji, najčešće u američkim produkcijama poput "Holes", gostovanja u serijama poput "CSI", "The King of Queens" i drugim TV projektima te uloge u nezavisnim filmovima i TV produkcijama.

Osim glume, Sanja se aktivno bavila i glazbom, osnovavši losanđeleski hard rock bend Duda Did It, u kojem je bila frontmenica i autorica glazbe.

Za razliku od Tajči, s kojom je nastupala često, Sanja svoj privatni život drži daleko od javnosti te nije aktivna na društvenim mrežama. Ipak, njezina sestra ovih dana je objavila niz fotografija u kojima je pokazala kako danas Sanja izgleda, poziravši zajedno.

Mnogi Tajčini fanovi odmah će uočiti veliku fizičku sličnost sestara koje izgledaju vrlo mladoliko.

"Toliko ljepote u mom tjednu u Los Angelesu: moja prekrasna, zabavna, ljubazna i nevjerojatna sestra Sanja (i dragocjeni sati koje sam provela s njom); odlična glazba (koja ispunjava srce!!! ) i dragi prijatelji", napisala je Tajči, dodavši kako joj je sestra napravila kruh i palačinke što je nazvala hranom za tijelo i dušu.

