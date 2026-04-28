Gradom je prošetala u grudnjaku: Ovaj izazovan outfit zabilježilo je spremno oko paparazza

Britanska dizajnerica Kimberley Garner privukla je pažnju javnosti pojavivši se u Londonu u sportskom outfitu s vidljivim grudnjakom, ističući svoju figuru i lifestyle koji spaja fitness, modu i poduzetništvo.

Britanska dizajnerica i bivša reality zvijezda Kimberley Garner ponovno je privukla pažnju javnosti – ovaj put zbog ležernog, ali vrlo izazovnog izdanja u kojem je viđena u Londonu.

Nakon napornog treninga, Garner se uputila u svoj omiljeni kafić, a izlazak nije prošao nezapaženo. U sportskom outfitu koji je uključivao sportski grudnjak i kratke hlačice, pokazala je zavidnu figuru i duge noge, što su zabilježili paparazzi.

Na fotografijama se vidi kako Kimberley izlazi iz kafića odjevena u minimalistički sportski komplet, preko kojeg je nonšalantno prebacila laganu jaknu. Upravo je grudnjak bio u fokusu – jasno vidljiv i stiliziran kao dio outfita, a ne samo sportske opreme.

Uz to je nosila tenisice i torbu za sportsku opremu, što je dodatno naglasilo njezin aktivan lifestyle.

Kasnije je snimljena i u nešto elegantnijem, ali i dalje opuštenom izdanju – bijeloj košulji i kratkim hlačicama, dok je s prijateljicom sjedila na kavi, pokazujući kako spaja sport, modu i svakodnevicu.

Ovakav izgled nije slučajan. Kimberley je poznata po tome da redovito trenira i vodi računa o zdravlju, a upravo se ta disciplina jasno vidi na njezinoj figuri. Često ističe važnost aktivnog života, a njezin stil kombinira sportsku funkcionalnost i modnu estetiku – što je i ovoga puta došlo do izražaja.

Garner je britanska dizajnerica, poduzetnica i televizijska ličnost, rođena 10. veljače 1991. u Londonu. Široj javnosti postala je poznata 2012. godine sudjelovanjem u popularnom reality showu "Made in Chelsea", koji joj je otvorio vrata svijeta showbusinessa.

No, umjesto da ostane samo TV lice, odlučila je graditi ozbiljnu poslovnu karijeru. Već s 18 godina pokrenula je svoj prvi biznis, a 2013. lansirala je vlastiti brend luksuznih kupaćih kostima Kimberley London, koji se proizvode u Londonu od talijanskih materijala.

Danas je uspješna modna dizajnerica i vlasnica modnog brenda, koja ujedno investira u nekretnine, zahvaljujući svom ocu, te je influencerica s velikim brojem pratitelja.

Njezin brend izgrađen je gotovo isključivo putem društvenih mreža, što je čini primjerom moderne poduzetnice.

Iako je često u fokusu medija, privatni život nastoji držati pod kontrolom. Poznato je da nije udana, no nedavno se na Instagramu pohvalila snimkama u zagrljaju nepoznatog muškarca. Nema djece, a fokus joj je trenutno na poslu i osobnom razvoju.

Kimberley Garner savršeno balansira između luksuznog lifestylea i svakodnevnih trenutaka – od treninga i kave do poslovnih sastanaka.

Njezino pojavljivanje u sportskom grudnjaku možda je izazvalo pažnju, ali za nju je to samo dio filozofije života: spoj samopouzdanja, discipline i stila.

