Pamtimo ga iz domaćih hit-serija: Gdje je danas Štef iz "Čiste ljubavi"?

Krunoslava Klabučara gledali smo u serijama "Naša mala klinika", "Čista ljubav" i "Najbolje godine", a prije nekoliko godina gledali smo ga kratko u "Kumovima".

Krunoslav Klabučar jedno je od onih glumačkih lica koje publika odmah prepoznaje, iako ga rijetko prati tipična estradna eksponiranost.

Tijekom više od dva desetljeća karijere izgradio je status pouzdanog i svestranog glumca – podjednako uvjerljivog na kazališnim daskama, televiziji i filmu.

Galerija 4 4 4 4 4

Rođen 4. veljače 1975. u Zagrebu, Klabučar se glumom počeo baviti vrlo rano – još kao dječak u studiju Zvjezdane Ladike u Zagrebačkom kazalištu mladih. Nakon toga upisuje Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu, koju završava 2000. godine, a ubrzo postaje stalni član ansambla Gradskog kazališta Trešnja, gdje i danas igra u brojnim predstavama.

Krunoslav Klabučar - 3 Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

Kazalište je ostalo njegova baza – mjesto gdje kontinuirano gradi glumački izraz, ali i prostor u kojem ga redovito susreće najmlađa publika.

Iako je kazalište temelj njegove karijere, šira publika upoznala ga je kroz televizijske serije.

Prvu veću popularnost donijela mu je uloga Marka Vukovića u seriji "Zabranjena ljubav", a kasnije je nizao pojavljivanja u brojnim domaćim projektima.

Krunoslav Klabučar - 2 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Krunoslav Klabučar - 5 Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prošle su četiri godine od nestanka Marijane Seifert: Što se točno dogodilo?

Posebno se istaknuo u serijama "Naša mala klinika" kao "Najbolje godine", gdje je utjelovio lik Tufne, "Čista ljubav" kao Stjepan "Štef" Barić, jedna od njegovih najzapaženijih TV uloga i "Kumovi" – gdje se kratko pojavio kao inspektor Margetić.

Uz televiziju, ostvario je i zapažene filmske uloge, među kojima se ističu "Kauboji" i "Ti mene nosiš". Osim toga, publika ga često prepoznaje i po glasovima iz brojnih sinkronizacija animiranih filmova i serija, što ga čini poznatim i mlađim generacijama.

Krunoslav Klabučar - 7 Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Danas je Klabučar i dalje vrlo aktivan, iako ne pripada krugu medijski najeksponiranijih glumaca. Stalni je član Kazališta Trešnja, gdje redovito nastupa u kazališnim predstavama, a povremeno se pojavljuje u televizijskim projektima i serijama. Njegova karijera ide stabilnim tempom – bez velikih pauza, ali i bez naglih skokova u popularnosti.

Krunoslav Klabučar i Dora Fišter Foto: Nova TV

Za razliku od mnogih kolega, Klabučar privatni život drži daleko od očiju javnosti. Poznato je da je otac troje djece – Marte, Tome i Kristijana – o kojima je rijetko govorio u medijima. U intervjuima naglašava važnost obitelji i svakodnevnog života izvan reflektora, što se jasno odražava i na njegovu karijeru – fokusiranu na rad, a ne na medijsku prisutnost.

Krunoslav Klabučar nikada nije bio tipična “velika zvijezda”, ali upravo je u tome njegova snaga. Umjesto jednog velikog projekta, izgradio je karijeru kroz niz uloga – televizijskih, filmskih i kazališnih – ostajući dosljedan svom glumačkom putu.

Gdje je danas Ana Majhenić, saznajte OVDJE.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Najmračniji trenutak sporta: Opsjednuti fan izbo je tenisačicu i prekinuo karijeru najveće zvijezde

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Od Balkana do Bonda: Ova Hrvatica ostvarila je ulogu o kojoj mnogi sanjaju

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas Stefany Hohnjec? Poslije zasićenja povukla se i okrenula drugačijem životu

Pogledaji ovo Celebrity Prvi susret nakon dramatične pucnjave: Trump ugostio kralja Charlesa u napetoj atmosferi