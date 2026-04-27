Gdje je danas Eva iz "Zlatnih dvora"? Poslije serije posvetila se životu daleko od reflektora

Ana Majhenić je hrvatska glumica koja je od kazališnih i alternativnih početaka dosegla televizijsku popularnost kao Eva u "Zlatnim dvorima".
Serija "Zlatni dvori" emitirala se na Novoj TV od rujna 2016. do lipnja 2017., a u prvi plan je stavila ljubavnu priču Ane Galović i Petra Begovca, koje su tumačili Katarina Baban i Matko Knešaurek. Jednu od značajnijih uloga - onu Eve Kozarac, igrala je Ana Majhenić.
Njezino lice jedno je od onih koje publika odmah prepoznaje, ali čija karijera nikada nije slijedila tipičan put estradne slave. Od kazališnih početaka i alternativne scene do popularnih televizijskih serija, njezin profesionalni put obilježen je raznolikošću – ali i svjesnim povlačenjem iz medijskog fokusa.
Rođena je 16. lipnja 1981. u Zagrebu, gdje je i započela svoj umjetnički put. Ljubav prema glumi odvela ju je na Akademiju dramske umjetnosti, gdje je brusila talent koji će kasnije razvijati kroz različite medije – od kazališta do televizije i filma.
Već u ranim fazama karijere bilo je jasno da je riječ o glumici koja ne pristaje na jedno usmjerenje.
Prije nego što je postala poznata široj publici, Majhenić je gradila karijeru na kazališnim daskama. Posebno se istaknula u kazalištu u Virovitici, gdje je bila dio stalnog ansambla i igrala niz zapaženih uloga. Osim glume, bila je aktivna i u glazbi kao članica benda Mračni predmet želja, što dodatno potvrđuje njezinu umjetničku svestranost.
Kazalište je ostalo njezina konstanta – sudjelovala je i u projektima poput Histrionskog ljeta, gdje je njegovala neposredan kontakt s publikom kroz pučki teatar.
Šira publika upoznala ju je kroz televizijske serije sredinom 2000-ih. Uloge u projektima poput "Obični ljudi" i "Zakon ljubavi" donijele su joj popularnost i status jednog od prepoznatljivijih lica domaće televizijske produkcije.
Majhenić se posebno istaknula u dramatičnim i kompleksnim likovima, često balansirajući između pozitivnih i negativnih uloga.
Jedan od najzapaženijih trenutaka njezine karijere bila je uloga u telenoveli "Zlatni dvori", gdje je utjelovila Evu – intrigantnu i manipulativnu ženu. Ta joj je uloga donijela dodatnu vidljivost i pokazala koliko uvjerljivo može nositi slojevite, teže karaktere, kakvi često ostaju najviše upamćeni kod publike.
Iako je televizija bila njezin najvidljiviji medij, Majhenić se okušala i na filmu. Pojavljivala se u projektima poput "Neke druge priče" i "7 seX 7", kao i u nekoliko nezavisnih i kratkih filmova. I ovdje je ostala vjerna svom stilu – birala je projekte koji su joj umjetnički zanimljivi, a ne nužno komercijalno najeksponiraniji.
Za razliku od mnogih kolega, Ana Majhenić nikada nije gradila karijeru na stalnoj medijskoj prisutnosti. Nakon razdoblja intenzivne popularnosti, svjesno je smanjila javne nastupe i fokusirala se na privatni život i selektivne projekte.
Godine 2018. udala se za Antuna Hercega i postala majka djevojčice Zore, što je dodatno utjecalo na njezin životni tempo i prioritete. Velika je ljubiteljica životinja, pa tako ima tri psa, od kojih je dvojicu udomila iz azila, a osim glumom bavi se i jogom.
Danas je i dalje aktivna u glumi, ali daleko od svakodnevnih naslovnica. Povremeno se pojavljuje u televizijskim projektima i kazališnim predstavama, birajući uloge koje joj odgovaraju i profesionalno i osobno.
