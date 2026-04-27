Bivša zvijezda Eurosonga više ne izgleda ovako! Zbog straha za zdravlje odlučila se za veliku promjenu

Bojana Stamenov, srpska pjevačica snažnog vokala, od talentirane djevojčice i eurovizijske finalistice doživjela je nagli uspon, povlačenje iz fokusa i osobnu transformaciju kroz veliko mršavljenje.

Sredinom svibnja u Beču će se održati 70. izdanje Eurosonga, na kojem će se natjecati izvođači iz 35 zemalja. Zanimljivo, zadnji puta kada se najveće svjetsko glazbeno natjecanje održalo u Beču također je bilo jubilarno, 60. izdanje, na kojem je najbolji plasman iz regije ostvarila srpska predstavnica Bojana Stamenov.

Srpska pjevačica moćnog glasa jedno je od onih imena koje publika ne zaboravlja lako. Iako se na sceni pojavila relativno kasno, njezin put do vrha bio je intenzivan, emotivan i često nepredvidiv – baš kao i njezin život nakon Eurosonga.

Stamenov je rođena 24. lipnja 1986. u Beogradu, u obitelji u kojoj je glazba bila sastavni dio svakodnevice. Otac joj je bio glazbenik i gitarist, dok je majka također imala izražen pjevački talent, što je snažno utjecalo na njezin razvoj.

Već kao dijete pokazivala je izniman interes za glazbu – pjevati je počela sa samo sedam godina, a prve gaže imala je u neobičnim okolnostima, nastupajući uz luna-park gdje je zabavljala publiku.

Formalno obrazovanje dodatno je učvrstilo njezin talent: završila je srednju glazbenu školu, i to čak tri odsjeka – gitaru, lutnju i renesansno pjevanje.

Tijekom karijere razvila prepoznatljiv stil inspiriran soulom, jazzom i R&B-om. Često su je uspoređivali s legendama poput Arethe Franklin, a upravo su takvi izvođači snažno utjecali na njezin vokalni izričaj. Njezina interpretacija uvijek je bila u prvom planu – snažna, emotivna i tehnički besprijekorna.

Široj publici postala je poznata 2012. godine sudjelovanjem u showu "Ja imam talenat!", gdje je osvojila četvrto mjesto.

Iako nije pobijedila, upravo joj je taj nastup otvorio vrata glazbene industrije. Nastupala je na brojnim festivalima poput Beer Festa, Foam Festa i drugih regionalnih događanja, poput Runjićevih večeri.

Godine 2015. Bojana je izabrana kao kandidatkinja za srpski izbor za Eurosong. Na nacionalnom natjecanju pobijedila je s pjesmom "Ceo svet je moj", čime je osigurala odlazak u Beč. Na Eurosongu je pjesmu izvela na engleskom pod nazivom "Beauty Never Lies", što je bilo prvi puta da Srbija šalje na Eurosong pjesmu koja je u potpunosti na engleskom, a njezin nastup bio je jedan od zapaženijih te godine.

Tada je osvojila 10. mjesto, što se smatra vrlo dobrim rezultatom za Srbiju, a pjesma je postala svojevrsna himna samopouzdanja i prihvaćanja različitosti, posebice u LGBTQ+ zajednici. U tom trenutku činilo se da je pred njom velika međunarodna karijera.

No, umjesto globalnog proboja, uslijedilo je povlačenje iz javnosti. Iako je nastavila nastupati i raditi na glazbi, Bojana nije kapitalizirala eurovizijsku popularnost na način na koji su mnogi očekivali.

Dio vremena posvetila je radu na albumu i koncertima, ali i osobnim izazovima, zbog čega je bila manje prisutna u medijima.

Iste 2015. godine pojavila se u reality showu "Farma", gdje je provela više od četiri mjeseca. Njezin ulazak u reality bio je motiviran i humanitarnim razlozima, no boravak nije bio lak – suočavala se sa zdravstvenim problemima i fizičkim izazovima.

Jedno od najzapaženijih poglavlja njezina života dogodilo se nakon realityja. Zbog ozbiljnih zdravstvenih strahova, uključujući rizik od dijabetesa, Bojana je odlučila potpuno promijeniti način života. Rezultat je bio impresivan – izgubila je više od 70 kilograma uz strogu dijetu i intenzivno vježbanje.

Kasnije je izjavila da joj cilj nije bio estetika, već zdravlje i kvalitetniji život.

Danas je Bojana Stamenov i dalje aktivna na glazbenoj sceni, iako daleko od reflektora kakve je imala u vrijeme Eurosonga. Nastupa s vlastitim bendom i sudjeluje na festivalima, a povremeno se pojavljuje i u dječjim glazbenim projektima.

Njezina karijera možda nije slijedila očekivani mainstream put, ali ostaje primjer autentične umjetnice koja je uvijek birala vlastiti tempo i prioritete.

