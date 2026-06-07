Tko je mlada državna tajnica koja je privukla pažnju na Prideu? Radila je u SAD-u i obožava Dinamo

Na 25. Povorci ponosa u Zagrebu pažnju je privukla državna tajnica MUP-a Nevenka Lastrić-Đurić.

Zagrebom je ove subote prošla jubilarna 25. Povorka ponosa pod sloganom "Naše obitelji su obitelji", okupivši velik broj građana koji su podržali prava i ravnopravnost LGBTIQ+ zajednice.

Među poznatim licima iz političkog života posebnu je pozornost privukla državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.

Nevenka Lastrić-Đurić - 4 Foto: Patrik Macek/Pixsell

Najmlađa državna tajnica u Hrvatskoj na događaj je stigla u hrvatskom nogometnom dresu, a svoj je dolazak popratila jasnom porukom.

"Hrvatska je dovoljno velika za sve svoje boje."

Nevenka Lastrić-Đurić - 5 Foto: Patrik Macek/Pixsell

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U razgovoru s medijima dodatno je istaknula vimaažnost međusobnog uvažavanja i zaštite manjina.

"Hrvatska je najjača kada većina štiti manjinu i kada zajednički gradimo društvo međusobnog poštovanja".

Povorka je krenula sa Zrinjevca te prošla središtem grada do Parka dr. Franje Tuđmana, gdje je održan završni program. Organizatori su tom prilikom podsjetili da je Pride nastao kao borba za jednaka prava te upozorili da dio zahtjeva zajednice još uvijek nije ostvaren.

Nevenka Lastrić-Đurić - 3 Foto: Patrik Macek/Pixsell

Nevenka Lastrić-Đurić - 2 Foto: Patrik Macek/Pixsell

"Brak i obiteljski život nisu istoznačnice. Mi od naših obitelji ne odustajemo i borit ćemo se dok ne postanemo potpuno ravnopravni pred Ustavom", poručili su.

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Nevenka Lastrić-Đurić - 6 Foto: Patrik Macek/Pixsell

Nevenka Lastrić-Đurić od 2024. godine obnaša dužnost državne tajnice u MUP-u, gdje je zadužena za međunarodnu suradnju i pitanja vezana uz NATO, OECD i suradnju Hrvatske s Ukrajinom. Diplomirala je pravo u Zagrebu, dodatno se usavršavala u Belgiji i SAD-u, a u javnosti je poznata po liberalnim stavovima i otvorenom istupanju o društvenim pitanjima. Uz politiku, strastvena je ljubiteljica sporta i dugogodišnja navijačica Dinama.

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