Saša Kovačević oženio dugogodišnju partnericu! Isplivale snimke tajnog vjenčanja

Saša Kovačević i Zorana Tasovac vjenčali su se na intimnoj ceremoniji, a sretnu vijest dodatno je uljepšala činjenica da par uskoro očekuje prinovu.

Saša Kovačević i njegova dugogodišnja partnerica Zorana Tasovac izrekli su sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji, a sretnu vijest dodatno je uljepšala činjenica da par očekuje prinovu.

Galerija 9 9 9 9 9

Mladenka je zablistala u elegantnoj bijeloj čipkastoj vjenčanici ukrašenoj cvjetnim detaljima, dok se pjevač odlučio za bezvremensko crno odijelo koje je upotpunio bijelim cvijetom na reveru.

Iako su vjenčanje organizirali daleko od očiju javnosti, na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje otkrivaju djelić atmosfere. Jedna prikazuje mladence neposredno nakon ceremonije, dok se na drugoj može vidjeti njihov prvi ples.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zašto samo odabrane žene mogu nositi bijelo pred Papom?

Za taj poseban trenutak odabrali su pjesmu Željka Samardžića "U tebe sam zaljubljen", a romantičan ugođaj dodatno su naglasili bijeli cvjetni aranžmani i elegantna dekoracija.

Pogledaji ovo Celebrity Mini badić na Maji Šuput potpuno je zasjenio prekrasan pogled iza nje

Saša Kovačević i Zorana Tasovac Foto: Saša Kovačević/Instagram

Saša Kovačević zaručio partnericu - 2 Foto: Saša Kovačević/Instagram

Kovačević je i ranije govorio kako priželjkuje skromno i obiteljsko slavlje, bez velikog spektakla, što se ovim vjenčanjem i potvrdilo.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Znate li da Petra Kraljev isprva nije trebala glumiti Milicu? ''Ništa ne bih promijenila!''

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Otkrivena lokacija vjenčanja Taylor Swift? Jedan detalj potaknuo je lavinu nagađanja

Pogledaji ovo Celebrity Tko je mlada državna tajnica koja je privukla pažnju na Prideu? Radila je u SAD-u i obožava Dinamo