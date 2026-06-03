Naša glumica koja ljubi 26 godina mlađeg Afrikanca iznenadila drastičnim potezom

Petra Dugandžić pohvalila se novim imidžem i iznenadila pratitelje ružičastom bojom kose.
Hrvatska glumica Petra Dugandžić iznenadila je pratitelje velikom promjenom imidža. Na društvenim mrežama pokazala je novu boju kose i pokupila komplimente za novi izgled.3 vijesti o kojima se priča ostao bez oboje Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce "bio mi je dom" Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..." napravila iznimku! Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete!
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Umjesto prepoznatljivih plavih nijansi, Petra se odlučila za nježnu ružičastu boju koja joj je dala potpuno svjež i mladenački izgled. Novu frizuru dodatno je istaknula jednostavnim stajlingom i efektnim modnim detaljima, a pratitelji su je ubrzo zasuli komplimentima.
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"Lijepa", "Tko je ova diva?", pisali su joj pratitelji.
Inače, Petra je u braku s 26 godina mlađim nogometašem iz Nigerije Makom Nobleom.
Petra i Mak upoznali su se u Africi, a glumica je ispričala kako je htjela ostati ondje, no Mak je htio doći u Europu.
Petra Dugandžić i Mak Noble Foto: Instagram
Kad mu je istekla viza, morao se vratiti u Nigeriju, no par nije odustajao od namjere da bude zajedno, pa su se vjenčali u Nigeriji. Detalje o svadbi pročitajte OVDJE.
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Petra Dugandžić i Mak Noble - 3 Foto: Instagram
Petra Dugandžić, Mak Noble Foto: Instagram
Petra je nedavno govorila i o neostvarenom majčinstvu – više o tome pročitajte OVDJE.
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