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Naša glumica koja ljubi 26 godina mlađeg Afrikanca iznenadila drastičnim potezom

Piše I. G., Danas @ 21:19 Celebrity komentari
Petra Dugandžić Petra Dugandžić Foto: Instagram

Petra Dugandžić pohvalila se novim imidžem i iznenadila pratitelje ružičastom bojom kose.

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