Naša glumica koja ljubi 26 godina mlađeg Afrikanca iznenadila drastičnim potezom

Petra Dugandžić pohvalila se novim imidžem i iznenadila pratitelje ružičastom bojom kose.

Hrvatska glumica Petra Dugandžić iznenadila je pratitelje velikom promjenom imidža. Na društvenim mrežama pokazala je novu boju kose i pokupila komplimente za novi izgled.

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Umjesto prepoznatljivih plavih nijansi, Petra se odlučila za nježnu ružičastu boju koja joj je dala potpuno svjež i mladenački izgled. Novu frizuru dodatno je istaknula jednostavnim stajlingom i efektnim modnim detaljima, a pratitelji su je ubrzo zasuli komplimentima.

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"Lijepa", "Tko je ova diva?", pisali su joj pratitelji.

Inače, Petra je u braku s 26 godina mlađim nogometašem iz Nigerije Makom Nobleom.

Petra i Mak upoznali su se u Africi, a glumica je ispričala kako je htjela ostati ondje, no Mak je htio doći u Europu.

Petra Dugandžić i Mak Noble Foto: Instagram

Kad mu je istekla viza, morao se vratiti u Nigeriju, no par nije odustajao od namjere da bude zajedno, pa su se vjenčali u Nigeriji. Detalje o svadbi pročitajte OVDJE.

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Petra Dugandžić i Mak Noble - 3 Foto: Instagram

Petra Dugandžić, Mak Noble Foto: Instagram

Petra je nedavno govorila i o neostvarenom majčinstvu – više o tome pročitajte OVDJE.

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