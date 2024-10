Naša glumica otkrila detalje vjenčanja s 26 godina mlađim nogometašem: ''Njegov otac nije bio oduševljen kad je doznao za vezu''

Petra Dugandžić objavila je da se udala za nigerijskog nogometaša, koji je upola mlađi od nje, što je pokrenulo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Naša kazališna, filmska i televizijska glumica Petra Dugandžić udala se u tajnosti za 26 godina mlađeg nigerijskog nogometaša Maka Nobela. Sada je otkrila detalje njihove veze i vjenčanja, a progovorila je i o reakcijama njihovih obitelji.

Vjenčanje je, kaže, bilo u Nigeriji, a o svadbi su pričali još na početku svoje veze. Njemu su tek 22 godine, a ona ima 48.

''Otišla u Nigeriju i tamo smo se vjenčali. Već na početku veze to sam spomenula, ali iz fore. On mi je nešto dirljivo napisao, na što sam iz zezancije dobacila: 'Daj me oženi', na što je odgovorio da je u potpunosti za to. 'Ma jesam li ja tebe upravo zaprosila?' pitala sam, na što je rekao: 'Jesi i ja sam rekao da.' Otputovala sam, sve smo organizirali i prije vjenčanja sam upoznala ''nigerijskog oca'', koji nije bio baš oduševljen kada je doznao za našu vezu. Jako su tradicionalni i bilo je malo dramatično zbog razlike u godinama te činjenice da imam brak iza sebe'', priznala je za Story.

A kakve su bile reakcije njene obitelji?

''Mama je otišla u tom razdoblju i baš je sve bilo jako intenzivno, a prijateljice su bile vrlo skeptične, što me dosta razočaralo. Cijenim da se kao prijatelj brineš što on dolazi iz države koja je poznata po ljubavnim prevarama, što je mlađi od mene. Možeš biti skeptičan i hvala ti što se brineš, ali nakon što ti nebrojeno puta ponovim da sam svjesna rizika i prihvaćam ga, onda valjda trebaš prihvatiti moj odabir. Ali nisu to učinile i to me razočaralo, čak i zatvorilo određene odnose'', objasnila je Petra.

Osim problema s kilometrima i vizom nigerijskog nogometaša u Hrvatskoj, Petra se susrela i s drugim poteškoćama u Africi. Osim sigurnosnih, preboljela je i malariju.

''Bilo je intenzivno u Africi, od upoznavanja obitelji, vjenčanja do same Nigerije, koja je za bijelce jako opasna. Zbog sigurnosnih razloga morala sam se voziti automobilom s blindiranim staklima jer su iz očaja i gladi u tom razdoblju otimali i bogate crnce'', ispričala je.

''Nama ta bolest zvuči pogubno, ali je kao malo jača gripa i najčešće je povezana s tifusom, koji je vrsta salmonele, koja uzrokuje velike probavne probleme. Nama to zvuči grozno, ali sestra mu je liječnica i imala sam svu njegu. Medicinska sestra dolazila mi je u hotel jer iz sigurnosnih razloga nisam išla u bolnicu. Mogla sam, ali je bilo upitno hoće li me netko na putu vidjeti, presresti auto i oteti me pa poslije tražiti otkupninu'', objasnila je.

Glumica kaže da najčešće komuniciraju na engleskom jeziku. Mak je naučio pokoju hrvatsku riječ, a ona uči jezik njegova plemena i nigerijski pidžin, izmišljeni jezik koji se temelji na engleskom jeziku.

