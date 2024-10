Naša glumica opet se udala nakon što je u veljači potvrdila da se razvela, sad ljubi nigerijskog nogometaša!

Petra Dugandžić ove je godine potvrdila da se rastala od Saše Vrankovića, a sada se u tajnosti udala za nogometaša.

Naša kazališna, filmska i televizijska glumica Petra Dugandžić udala se u tajnosti, piše Story.

Novopečenog supruga, nigerijskog nogometaša Maka Noblea upoznala je prilikom jednog putovanja u Afriku, a odmah joj je bilo jasno da su suđeni jedno drugom.

''Putovala sam u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali smo se i kratko družili. Nastavili smo kontaktirati putem interneta, mobitelima, na daljinu, bilo je tu i mojih želja da se preselim u Afriku, što je i bio razlog zbog kojeg sam otišla na to putovanje. Htjela sam živjeti na obali i vidjeti bih li ondje mogla naći svoj novi dom - u Africi, koja me cijeli život jako privlačila'', rekla je 48-godišnja glumica.

Prije nego što su počeli zajednički, bračni život, morali su pobijediti birokraciju na dva kontinenta. Danas su napokon zajedno, ali zbog poslova ipak u različitim hrvatskim gradovima.

Petra Dugandžić ranije je bila u braku s ugostiteljem Sašom Vrankovićem. U veljači ove godine glumica je potvrdila da su se razveli.

Inače, Petra je neke od značajnijih uloga ostvarila u serijama "Zlatni dvori", "Larin izbor", "Stella", "Najbolje godine" i "Bogu iza nogu".

