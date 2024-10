Zabavite se uz kviz o Backstreet Boysima: Provjerite znanje o jednom od najpoznatijih boy-bendova u povijesti!

Riješite kviz o grupi Backstreet Boys i provjerite koliko dobro poznajete bend koji je nekad žario i palio.

Među najpoznatijim boy-bendovima u povijesti nalazi se i grupa Backstreet Boys.

Bend koji čine AJ McLean, Kevin Richardson, Nick Carter, Howie Dorough i Brian Littrell harao je glazbenim listama devedesetih i početkom 2000-ih, a za svoje nebrojene hitove poput "I Want It That Way", "Everybody", "Shape of My Heart", "Larger Than Life" ostvario je platinaste i dijamantne naklade.

Za sve nostalgičare i nostalgičarke pripremili smo kviz, a samo rijetki znat će odgovor na svih 10 pitanja.

Koje godine je osnovana grupa Backstreet Boys? 1992.

1993.

1994. Bend je formiran u gradu Orlandu (Florida). Gdje su dečki imali svoj prvi zajednički nastup? U SeaWorldu

U Disneyworldu

U Universal Studiosu Koliko albuma su snimili? 8

9

10 U kojoj seriji su imali posebno pojavljivanje? Prijatelji

Sabrina, mala vještica

Dadilja Za jednu od svojih najpoznatijih pjesama "Everybody (Backstreet's Back)" su snimili spot inspiriran singlom "Thriller" Michaela Jacksona. Koga su sve utjelovili? Vukodlaka, Fantoma iz opere, mumiju, Drakulu i Dr. Jekylla/Mr. Hydea

Frankensteina, Jacka Skellingtona, Gremlina, Michaela Myersa i Sarumana

Malu sirenu, Freddyja Kruegera, Vecnu, Voldemorta i Jasona Voorheesa Jedan od najvećih hitova grupe Backstreet Boys je "I Want It That Way". U kojoj od ovih serija smo ga mogli čuti? Kako sam upoznao vašu majku

Teorija velikog praska

Brooklyn Nine-Nine Njihov komercijalno najuspješniji album objavljen je 1999. i prodan u preko 24 milijuna primjeraka? Kako se zove taj album? Generation X

Millenium

Gen Z Kako se zvao brat Nicka Cartera? Aaron

Brian

Chris Kevin Richardson je jedno vrijeme bio van benda. Kada se vratio? 2011.

2012.

2013. Kako se zove pjesma koja je bila njihov prvi Top3 na listi Hot 100 magazina Billboard? Incomplete

Show Me The Meaning of Being Lonely

Quit Playing Games (With My Heart)

