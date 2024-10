Pogledajte što je to rasplakalo Mešina! Ova priča inspirirana je stvarnim životom, a od izvedbe ćete se i vi naježiti

Posebnom vrstom glume svoju potresnu životnu priču u showu Supertalent ispričala je Tetiana Kyslynska koja je nakon razvoda i bijega od rata sreću pronašla u Karlovcu.

Tetiana Kyslynska kroz svoj talent ispričala je priču inspiriranu stvarnim životom.

''Dolazim iz Ukrajine, stigla sam prje dvije godine, i trenutno živim u Karlovcu. Na Supertalent sam se prijavila jer je za mene sreća glumiti ponovno, pa sam odlučila raditi nešto uz pomoć pantomime Sin je rekao da je točka dobra, ali ne za Supertalent'', ispričala je prije svog nastupa Tetiana.

No žiri se poslije njezinog nastupa nije složio s ovom konstatacijom.

''Tetiana, ja vam moram reći nešto ružno, vaš sin je jako bio u krivu. Ja vam se u potpunosti divim'', odmah joj je rekla Martina.

''Meni je to bilo toliko čudno, potresno, jer nisam htio vjerovati da to ima veze s pričom koju vi pričate, to jest da je to jedna istina koja se može dogoditi i događa se svakome'', komentirao je Fabijan.

''Priča je nevjerojatna, ali mi nije ni upola toliko priča bitna, koliko vaša gluma. Jeste vi svjesni kako vi glumite? Vi ste glumica, ozbiljna glumica, koja je s ničim ovdje prenijela svu emociju, svu priču, vi ste ozbiljan talent, maestralno'', rekla je Maja.

''Jako vješto i autentično prenesena priča, što potvrđuje da ste odlična glumica, imate apsolutno divljenje s moje strane'', poručio jooj je Davor, a logično je da je Tetiana prošla dalje.

A ovo je njezina životna priča.

''Ova predstava inspirirana je stvarnim životom. Bila sam u braku, ali trenutno ne komuniciram sa suprugom, sin mi je velika potpora. Kad smo došli u Hrvatsku u početku je bilo jako teško, ali morala sam spasiti djecu i sve napraviti za njih. Kad sam došla u Karlovac, u ovom gradu sam srela ukrajinske prijatelje, i hrvatske prijatelje, bila sam dosta izgubljena, nisam znala što raditi. I onda sam slučajno ugledala da Ukrajinska zajednica grada Zagreba otvara vrata za glumce i glumice. Kazalištem se bavim čitav život. Nakon predstave ti ne ideš kući, ti letiš, to je za mene neka magija. Ovaj nastup je za sve žene koje su nekog ili nešto izgubile'', objasnila je Tetiana svoju namjeru.

