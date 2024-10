Naša voditeljica i vlasnica licence za Miss Hrvatske šute o teškim optužbama, humanitarne revije su prevara? ''Mi novac nismo dobili''

Iz Kluba roditelja Palčića tvrde kako su organizirale humanitarnu reviju, dale im donirane uređaje i rekle da su za njih - to kupile. I to nije sve.

U Velikoj Gorici prošlog vikenda održan je 8. City Modus. Humanitarnu reviju nosila su brojna poznata lica, vjerujući kako čine dobru stvar za one najmanje - Palčiće. Ali Palčići od City Modusa nisu dobili - ni centa.

''Što se tiče ove godine i ovogodišnjeg City Modusa mi novac nismo dobili. U prvom razgovoru s organizatorima rečeno mi je - vi ste trebali dobiti 2 i pol tisuće eura, sljedeći razgovor bio je 4 i pol do 5 tisuća, treći razgovor je bio - trebali ste dobiti preko 10 tisuća ali evo sad su oni povukli svoje uplate pa ćete dobiti manje'', govori Željka Vučko iz Kluba roditelja nedonoščadi ''Palčići''.

Izlagači su naime, nakon održanog događaja shvatili da novac koji su uplatili - nije otišao Palčićima. Od organizatorica, Hane Tabaković Bakse i Ive Loparić Kontek tražili su povrat novca.

''Izlagači koji su se tamo predstavljali i imali tamo sajam, nisu dobili što im je Hana obećala. Ja sam to saznala na dan eventa kad sam čula što pričaju što im je obećala, koliko su platili, to je sve izgledalo opća katastrofa'', govori Kristina Kovačić s Maminog bloga koja je bila suorganizatorica revija koje su organizirale Iva i Hana.

I prošle godine je u ožujku za Palčiće organizirana revija - tada su dobili - 600 eura i to od tombole. Zahvalni su, kažu, za svaki cent, pa ih je neugodno iznenadilo što se lani u listopadu održala još jedna revija za Palčiće - o kojoj oni nisu znali ništa.



''Na moj upit o toj humanitarnoj reviji jedna od organizatorica je negirala da je ikad išta održano u Krapini. Tu se javila i druga organizatorica koja je rekla ma joj, to je bio neki mini event, totalno neuspjeli, nije ti tu bilo ništa'', priča Željka Vučko.

S ovogodišnjeg događanja otišli su sretni, jer su dobili 6 uređaja - ukupne vrijednosti oko 1000 eura. Kažu, organizatorice su im rekle da su te uređaje kupile za njih. Naknadno doznaju, uređaje je donirala jedna tvrtka.



''Ali da mi neko da kutiju sa uređajima za koje je navedeno da su kupljeni a na kraju ispadne da je netko te uređaje donirao, to je prevara. Prevarili su nas kojima su to predstavili kao njihov poklon, prevarili su čovjeka koji je same te uređaje donirao'', dodaje Željka Vučko.

Pri organizaciji događaja neke se pozivalo na suradnju - za pomoć, uz Palčićima, i udruzi Pink Life.

''Ja moram reći da su ljudi u zabludi i da je Pink life ovdje žrtva jer jednostavno to nije točno. Pink life ne sudjeluje u City Modusu i Pink life nije primio niti jednu donaciju. Mi od samog City Modusa nikada nismo dobili donaciju na naš račun udruge'', govori Nives Morić, predsjednica udruge Pink Life.



Neugodno su iznenađeni i u Gradu Velika Gorica koji je za svrhu događaja uplatio dvije tisuće eura, od planiranih tri i pol.

Organizatorice o ovoj temi danas nisu htjele dok je njihov odvjetnik poručio da se javimo sutra.

U cijeli slučaj mogla bi se uključiti i policija - a jesu li zaprimili kaznenu prijavu - odgovor još uvijek čekamo.

Tko je Hana Tabakovic Baksa, pročitajte OVDJE.

Kako je započela priča s prevarom, pročitajte OVDJE.

