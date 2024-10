Mladić kojeg zovu nasljednikom Toše Proeskog održao rasprodani koncert u Lisinskom, imao je i posebnog gosta s kojim ima duet

Adi Šoše održao je prvi od tri koncerta u Lisinskom, hrvatske obožavateljice jedva su dočekale ovu priliku.

Mladi pjevač Adi Šoše održao je prvi od tri koncerta u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Ovom glazbeniku često tepaju da je nasljednik Toše Proeskog, a osim glasom veliku pozornost privlači i svojim zgodnim stasom zbog čega su se ulaznice za ovaj koncert rasprodale u trenu.

Kao gosta pozvao je i poznatog pjevača s naše scene, Tonyja Cetinskog, s kojim ima duet.

Adi će u Lisinskom održati još dva koncerta - 9. veljače i 18. ožujka sljedeće godine.

''Očekivao sam da ćemo jednu prodati, nekad. Ali ne baš u 3 dana, no nešto je prebrzo to išlo. Tako da je logično bilo da otvorimo i drugi datum, nakon drugog je treći koji isto ide fenomenalno tako da je vrlo moguće da ovo nije kraj našeg druženja i da ovo nije kraj nešeg druženja i da će bit još datuma tijekom iduće godine'', rekao je Adi za IN magazin.

Zanimljivo je kako su Tony i Adi duet snimili na daljinu, a više pročitajte OVDJE.

Prije svega nekoliko dana Adi je imao mini-nastup u Lisinskom, a gostovao je na koncertu Sergeja Ćetkovića. Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.

