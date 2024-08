Mostarac zbog kojeg žene vrište kad se popne na binu u rekordnom je roku rasprodao Lisinski: ''Očito ima neke magije!''

Adi Šoše je u rekordnom roku, u samo tri dana, rasprodao svoj prvi koncert u Lisinskom pa odmah najavio i drugi. S obzirom na golem interes publike, sasvim je izgledno da će ondje zakazati i treći nastup. S popularnim Mostarcem u Vodicama se družio naš Gordan Vasilj. Za In magazin mu je, među ostalim otkrio, zašto je nedavno zaplakao od sreće te što ga najviše može izbaciti iz takta.

Strelovit uspon na regionalnoj glazbenoj sceni, Adi Šoše okrunit će koncertima u zagrebačkom Lisinskom. Prvi, zakazan za 28. listopada rasprodao je munjevitom brzinom pa se rasplakao od sreće i za veljaču zakazao još jedan. Ali kako stvari stoje, na tome se, kaže, neće zaustaviti.



''Pa mislim sad su mi trema i stres još veći nego što su bili. Vjerovao sam da ga možemo rasprodati, iskreno, ali u tri dana nisam, pravo da vam kažem, nisam vjerovao. Otvorili smo drugi datum koji je već na 65 % prodanih ulaznica, pola godina prije koncerta što je nevjerojatno i gotovo sam 100% siguran da ćemo otvoriti i treći datum.'', govori Adi.

Kada ovaj karizmatični Mostarac izađe na pozornicu, žene doslovce vrište, a kad pusti svoj čarobni glas, nerijetko se dogodi da krenu i suze.



''Pa dobro brate, očito ima neke magije, očito sam opasan, ma ne znam, šalim se, valjda ima nešto.'', kaže.

Mnogobrojne obožavateljice mu na koncertima često bacaju poklone, a Adi nam sramežljivo priznaje da se tu zna naći svega.



''Kako sam počeo furat neke šarene košulje, onda su mi ljudi počeli poklanjati košulje na koncertima i evo, sad zadnjih 7-8 koncerata meni sleti jedna košulja na binu. U Rijeci mi je čak doletio i jedan grudnjak, ali nema veze, nećemo o tome. Uglavnom i plišani

Apsolutni rekorder prema broju koncerata ovog ljeta ipak je uspio ukrasti nekoliko dana za odmor u Grčkoj.



''Volio bih da sam mogao malo duže ostati, ali dobro nekih sedam dana, bilo mi je top. Dobio sam malo boje, kao što možete vidjeti, nije loše, moglo je i bolje, ali nema veze.'', priča.

Na pitanje Grčka ili Hrvatska, odgovara kao iz topa.



''Pa iskreno mnogo mi je bolja Hrvatska. Grčka je super i mjesto u kojem sam bio je super, ali more je nekako drukčije. Boja mora je drukčija. Nekako temperatura mi više prija ovdje, čistoća i sve. Iako je Grčka super, ali Hrvatska je naprosto magična.'', kaže.

Iako je srce ovog zgodnog 31-godišnjaka zauzeto, njegova obitelj ga, kaže, još uvijek ne zapitkuje kada se planira oženiti.



''Znaju oni da će to doći kao što je meni sve došlo što sam zamislio u glavi. Valjda sam taj tip, nekako po osjećaju sve radim i kad osjetim da je pravo vrijeme za takvo nešto, doći će. Nije još uvijek očito vrijeme, i vide i oni valjda da nije, ali da će doći, apsolutno hoće, čak možda i skoro. Sve je moguće dragi ljudi, ali vjerojatno neće ove godine.''

Iako ga popularnost ni najmanje nije promijenila, osjetio je da su se pojedinci promijenili u odnosu prema njemu.



''Određeni jesu, određeni su još uvijek isti. Ja držim te koji su još uvijek isti i zapravo najbliže sebi. Znam tko je bio sa mnom od prvih dana i znam kakvi su određeni ljudi bili prema meni prije svega, prije glazbe, tako da cijenim to.''

Uvijek nasmijani pjevač nam je otkrio da ga iz takta najviše može izbaciti nepravda.



''Osim toga ja sam uvijek vrlo pozitivan. Ne znam ni ja što mi je, majke mi moje. Trijezan sam, uopće ne pijem alkohol, ništa, a uvijek sam pozitivan.'', govori.

Neumorni Adi je na kraju razgovora imao potrebu zahvaliti, svojoj, kako kaže, najboljoj publici na svijetu, na koju je neizmjerno ponosan.



''Nekako imam osjećaj kao da nisam to sve zaslužio, stalno mi se to nekako javlja. Zahvalan sam i nekako samo reći zahvalan, imam osjećaj kao da je premalo. Riječ nije dovoljna da opiše kako se osjećam. Tako da, hvala ljudi od srca što me pratite i znajte da vas mnogo volim.'', poručio je.

A prije Lisinskog će ih razveseliti novom pjesmom, do kraja godine i jednim duetom. Sigurni smo da nakon koncerata u zagrebačkom hramu glazbe nećemo dugo čekati na Adijeve prve arene.

