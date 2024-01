Na granici stvarnog i virtualnog svijeta: Poslušajte duet Tonyja Cetinskog i Adija Šoše!

Tony Cetinski, jedan od najpopularnijih, ali i najomiljenijih glazbenika ovih prostora i šire, uvijek spreman na nešto novo, predstavlja nam duet s Adijem Šošom ''Sve ili ništa''.

Suradnju Tonyja sa mladim i perspektivnim Adijem, koga već obožavaju diljem regije, ujedinila je pjesma Amila Loje, zaslužnim za glazbu, tekst, aranžman i produkciju. Inače, ono što im je obojici zajedničko jest to da su u više navrata imali priliku surađivati sa spomenutim autorom, koji za njih ima samo riječi hvale, a sada imaju i zajedničku pjesmu ''Sve ili ništa''.

"Pjesma "Sve ili ništa" je napisana prije sigurno tri godine i što se mene tiče nije mogla dobiti bolje izvođače. Dva sjajna vokala koja su se savršeno uklopila i sa kojima mi je uvijek veliko zadovoljstvo surađivati", istaknuo je Amil.

Što je prethodilo ovom autorsko izvođačkom tandemu i kakve je dojmove ostavilo na njih, ispričali su nam sami iz prve ruke Tony i Adi.

"Do suradnje je došlo na inicijativu Amila Loje kojeg smatram najbitnijim čovjekom moje karijere, a ujedno i Tonyjev povremeni suradnik. Demo za ovu pjesmu ''Sve ili ništa'', snimio sam još prije tri godine, čisto da imamo radnu verziju. Potom je Amil poslao Tonyju, bez ikakvog pritiska, i jednostavno je jedna stvar vodila drugu i evo nas tu gdje jesmo. Velika je čast surađivati s Tonyjem, jer sam odrastao uz njegovu glazbu, zaljubljivao i bio ostavljan, tako da je on nesvjesno bio dio moga života. Bez obzira na to što se fizički nismo sreli još uvijek, imam osjećaj kao da se znamo čitav život. Pjesma je skoro kao umjetnička himna, svi mi srcem slušamo više nego išta drugo, premda realnije nije loše ponekad i uključiti razum, posebno kada se bavite stvarima iza svjetala pozornice", ispričao je Adi Šoše.

"Već dugo pripremam ovaj duet s Adijem. Otprilike dvije ili tri godine čekali smo na izlazak zajedničke pjesme ''Sve ili ništa'', za koju smatram da je pun pogodak što se tiče spoja glazbe i teksta i općenito autorske pokrivenosti za koju je zaslužan Amil Lojo. S njime me veže vrlo uspješna višegodišnja suradnja i zato me još više raduje sve ovo. Sretan sam što je napokon dugo očekivani duet s iznimno talentiranim Adijem Šoše napokon ugledao svjetlo dana, a vjerujem da ćete i vi uživati u tome, bar onoliko koliko sam i ja", kazao je Tony Cetinski.

Osim iznimnog vokala kojim već nekoliko desetljeća oplemenjuje glazbenu scenu i rasprodaje koncertne dvorane, nije ništa manje poznato i to kako je Tony zaljubljenik u novu tehnologiju, pa se tako za potrebe novog video spota poslužio izvorima nove tehnologije koja podrazumijeva umjetnu inteligenciju i to pod redateljskom palicom Paola Gentilinija.