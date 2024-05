Toni Cetinski i Adi Šoše prvi put su se sreli četiri mjeseca nakon izlaska dueta: "Imam osjećaj ko da Tonija znam cijeli život!"

Što je zajedničko Toniju Cetinskom i Adiju Šoši? Ne samo ljubav prema glazbi i duet Sve ili ništa, već i nekad prepoznatljiva duga kosa. Ovi pjevači pri svojem prvom susretu odmah su kliknuli pa nisu izostale ni šale na račun kovrča. Kako je bilo na njihovu prvom zajedničkom kocertu, zna Dorotea Filipaj.

Toni je snimio pjevačke dionice u Zagrebu, a Adi Šoše u Sarajevu. Videospot za pjesmu "Sve ili ništa" napravljen je putem umjetne inteligencije, a njih se dvojica nisu nikada upoznali. Sve do proteklog vikenda, kada je Adi gostovao na Tonijevu koncertu.



''Imam osjećaj kao da Tonija znam ono cijeli život'', govori Adi.



''Neka kemija se stvorila ono odmah, ja reko đesi brate šta ima. Kliknuli smo majkemi, s njim bi se i privatno družio'', dodao je Adi.



''Imao sam dobar osjećaj da ćemo si kliknut. I ja sam to htio reć, kao da se znamo od prije. Baš je bilo iz prve, ono, nije bilo neugode, odmah je krenuo razgovor. Kad vidim sjaj u njegovim očima, ovih mlađih, sjetim se svog sjaja u očima, kad sam ja počinjao'', priča Adi.



Cetinski karijeru ovog 31-godišnjeg mostarskog slavuja prati već godinama. Odmah ga je oduševila boja Adijeva glasa.



''Kad se ošišao, malo mi je bilo krivo zato što sam ja isto tako neki pritajeni roker, ali on više uživa ovako i ljepše mu je'', komentirao je Toni.

Ovaj zafrkant, emotivac i cinik trenutačno priprema nastup karijere. 35 godina na glazbenoj sceni Toni će proslaviti 31-og svibnja u zagrebačkoj Areni.



''Ponovo će bit tu i Adi, bit će Matija Cvek i jedan reper, još nisam otkrio koji. Neću otkrivat ni program, nek to bude ugodno iznenađenje'', kaže Toni.

A bit će to dvostruko slavlje, s obzirom na to da tog dana slavi rođendan.



''Za 55 rođendan si želim zdravlja da dođem u 56 i tako dalje. Nemam ja puno želja, samo zdravlje i da ostanem što duže mlađi'', dodao je Toni.

Kako Tony danas pomaže mladim izvođačima da pronađu mjesto pod reflektorima, tako je njega glazbenom karijerom svojim savjetima vodio veliki Oliver.



''Imao sam jedan album 2000. godine koji je bio onako drum and bass, eksperimentirao sam kao ulazim u novi milenij, reko ajde probat ću. I tako je i ispalo. Probao sam i album je ostao uskladišten. A ja sjedio kući. Nisam imao puno koncerata. I onda sam sreo Olivera na jednom festivalu i rekao je, Toni slušaj: Ti pivaš, nemoj piz*it, pivaj je*te... I onda sam shvatio vrlo jasno, nije bilo puno riječi, ali sam jako puno shvatio'', otkrio je Toni.

Megauspješna karijera jednog od naših najboljih pjevača, dokazuje kako je Oliverov savjet bio zlata vrijedan!

