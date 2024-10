Cetinski o svom najvećem nastupu, onom na kojem će pjevati sa svojim idolom: ''Još kao klinac slušao sam njegove pjesme''

Bijela zastava naziv je nove pjesme Tonyja Cetinskog, koja je u samo 10-ak dana PRIkupila više od milijun pregleda na Youtubeu. Zašto ovaj pjevač kaže da je njome izašao iz svoje komfor zone, što ga najviše OPušta te s kojom svjetskom zvijezdom će na dočeku Nove godine dijeliti pozornicu, otkrio je našem Hrvoju Kroli.

Više od milijun i pol pregleda u samo 10-ak dana, Tonyeva ''Bijela zastava'' oduševila je njegovu publiku, iako pjevač napominje kako nije išao na sigurno.



''To je jedna od pjesama na kojoj surađujem s novom ekipom. Mogu reći da je to eksperiment pjesma koja je naišla na plodno tlo. Nekada se isplati izaći iz svoje komfor zone i ne razmišljati o tim parametrima tržišta'', kaže.



Ovaj tvorac hitova priznaje kako si nakon 35 godina karijere može priuštiti da povremeno ponudi publici drugačijeg Tonya. Na ovoj pjesmi radio je s ekipom, koja je surađivala s timom ljudi koji su bili zaduženi za glazbu za James Bond filmove. Sada, kaže pjevač, mnogo opuštenije stvara glazbu nego na početku karijere.



“U nekoj sam fazi u životu, osim što sam u najsretnijoj fazi i najplodonosnijoj fazi, poslovno i privatno sam stvarno sretan i to je očito temelj svega ta sreća. Nemam šta izgubiti. Nije da se plašim da ću promašiti neki singl i da će se nešto spektakularno desiti'', govori.



A gdje god da se pojavi, Tony izazove euforiju, svojim nastupom u Splitu nastavlja slaviti svojih 35 godina na estradnom nebu. A da glazba ne poznaje granice, dokaz su i dva rasprodana koncerta u Beogradu, gdje pjevača iznimno poštuju.



''Još me više veseli ta ljubav koja je kod nas doma. Naravno da je i Beograd i Sava Centar kao prostor je isto jedno kultno mjesto, sad je preuređeno i odlično izgleda. Nisam tip koji ganja koliko ćemo rasprodat ali možda baš zato što ne ganjam događaju se stvari.'', kaže.

Iako je ljeto gotovo, Tonyja najviše veseli kada nađe vremena i ode u ribe jer priznaje, pecanje ga najbolje opušta.



''Sa 25 i meni je to bilo dosadno ali to je takav lijek, takva terapija da čovjek ne može vjerovat koliko ti dobiješ od tog mira i te prirode. I da ne uloviš ništa dođeš kući smiren i opušten. Toliko je i žena postala ljubomorna da i ona razmišlja pecat da joj bude odmor za glavu haha'', govori.



Svaki trenutak odmora dobro će mu doći jer ga osim intenzivnih nastupa koji mu slijede, očekuje i onaj njemu najveći, a to je da rame uz rame zapjeva sa svojim idolom.



''Suradnja koja će biti sa Zuccherom za Novu godinu u Dubrovniku. Ja sam ko klinac slušao njegove albume i obožavam njegov rad. Mislim da je više i od Erosa napravio što se tiče svijeta izvan Italije, Amerika recimo. Jučer sam od gradonačelnika osobno dobio vijest da ćemo pjevati u ponoć zajedno jednu pjesmu, čak je bio oduševljen s tom idejom kako su mi rekli'', kaže.



Nedavno je bila godišnjica smrti nikad prežaljenog Toše Proeskog pa nije propustio prisjetiti se velikog prijatelja.



''Kakav si to prijatelj ako zaboravljaš prijatelja, ne možeš to zaboravit. Nega će biti teško zaboraviti i ne treba ga se truditi zaboraviti ga. Ne zamjeram nikome tko se ne sjeti ali ja ne mogu da se ne sjetim. Moja pjesma kaže i samo ostaje nada da vrijeme liječi sve rane, ali što se njega tiče tu sam siguran da nikada neće prestati nedostajati'', govori.



Tony sretno i zadovoljno nastavlja svoju misiju, a to je - pjesmama usrećiti mnoge.

