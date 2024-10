Ne, ovo nije Marlon Brando! Šokantniju transformaciju nismo vidjeli, a teško da ćete pogoditi i tko se skriva ispod ove maske!

Billy Zane utjelovio je Marlona Branda u biografskom filmu o njegovom životu između 1969. i 1974., a već prve fotografije pokazuju veliku sličnost između njih dvojice.

Ususret filmskom festivalu u Torinu objavljene su prve fotografije novog filma "Waltzing with Brando" s Billyjem Zaneom u ulozi glumca Marlona Branda. Film redatelja Billa Fishmana prati Brandov život od 1969. do 1974., kada je jedno vrijeme živio na Tahitiju, ujedno se spremajući za dvije kultne role u karijeri - u filmovima "Kum" i "Last Tango in Paris".

Već sam pogled na promotivne fotografije ukazuju na sjajan rad ljudi koji su radili na šminkama i maskama jer je Zane, poznat po ulozi u filmu "Titanic", u potpunosti izgleda kao Brando.

Iako film još nije vani, fanovi već zazivaju za Zanea Oscara za najbolju mušku glavnu ulogu za Zanea.

"Tijelo Billyja Zanea je uspjelo oživjeti Marlona Branda i nitko to ne preispituje", "WTF, ja sam se zbilja pitao "gdje je Billy Zane, pa ovo je Marlon Brando?!", "Billy Zane kao Marlon Brando jedan je od onih castinga koji vas tjeraju da pomislite "Zar stvarno?" otprilike dvije sekunde i onda te odjednom pogodi koliko su slično izgledali kad zbilja razmisliš o tome", "Ovo nije slika Marlona Branda kao don Vita Corleonea, nego Billyja Zanea kako igra Marlona Branda kao don Vita Corleonea?", pišu korisnici X-a.

Filmski festival u Torinu, centru talijanske filmske industrije, počinje 22. studenoga, a premijera filma "Waltzing with Brando" je zakazana za 30. studenoga.

Usporedbe dvojice glumaca pogledajte u našoj fotogaleriji.

Zanea su slikali prije nekoliko mjeseci na snimanju, a kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.

Brando nije bio jedini kandidat za ulogu don Vita Corleonea, a više o tome pronađite OVDJE.

