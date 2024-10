Čim se pojavio na malim ekranima, zapeo je za oko gledateljicama: Društvene mreže su mu pune poruka!

Ovu će godinu glumac Ammar Mešić, kojeg gledamo u ulozi Mire u seriji U dobru i zlu, itekako pamtiti. Započeo ju je na gradilištu u Beču, a završit će je na setu serije u Zagrebu. Kako provodi dane kada nije ondje, ali i kako se snalazi na gradilištu, provjerila je naša Dijana Kardum za In magazin.

Ovog ljeta Amar Mešić zamijenio je Beograd Zagrebom, i to zbog uloge Kašmira, odnosno Mire u seriji U dobru i zlu.



''Pa Miro mi je u nekim delovima sličan, u nekim dijelovima je drugačiji od mene. Slični smo u tim stvarima, tog nekog poštovanja zakona i nečega čime se ja vodim u životu, a to je da kod mene sve mora da bude po PS-u, ne želim raditi nešto mimo zakona, e s tim kad bi se našao u njegovoj situaciji što se tiče ljubavi bih definitivno drugačije odreagirao, vjerojatno bih stajao sa strane'', priča Ammar.

Mirina priča odmah je zaintrigirala publiku, a čim se pojavio na ekranima, zapeo je za oko brojnim gledateljicama. Stoga ne čudi da su mu društvene mreže pune poruka.

''Drago mi je nekako što me hrvatska publika prihvatila, što uživaju u seriji, što uživaju u mom liku. To su obično neki pozivi na dejt, na večeru, na klopu, da me upoznaju sa Zagrebom i eto, sve je pozitivno'', objasnio je Ammar.

Amar je velik zaljubljenik u putovanja, a u slobodno vrijeme češće ćete ga sresti u teretani nego u izlasku.



''U posljednje 2-3 godine ne volim se družiti s ljudima. Volim se družiti, ali volim da te slobodne dane iskoristiti za sebe i to mi prija. Počeo sam nekako da osluškujem, da slušam svoju dušu, svoj mozak, svoju intuiciju što je to što mi prija. Ako mi prija da izađem, ja ću izaći ali od cijele te gungule i na snimanju i dok sam bio u Beogradu jako mi prija mir'', kaže i dodaje.



''Privikao sam se, uživam s kolegama, sad ne izlazim nešto puno iskreno jer proteklih 10 godina u Beogradu sam obišao svaki kafić i svaku diskoteku i nekako sam se umorio od svega toga i onda taj Zagreb chill mi jako prija, dosta je u slowmotionu u odnosu na Beograd'', kaže.

Njegov lik u seriji Miro bavi se građevinom, a ni Ammaru to nije nepoznanica. Ovaj je mladi glumac zbog kritika koje je uputio predsjedniku Srbije, ali i potpori prosvjedima protiv nasilja, dobio otkaz u jednoj seriji te se tako našao u Beču na gradilištu.



''Kao što se sve u životu nauči. Mislim to je sve tako jedna, posebna etida u mom životu, na koju sam sad iz ove perspektive jako ponosan, da li bih ponovio da. Sve se to izdešavalo da više ne smaram ljude zbog čega se desilo ali sam otišao u Beč, radio sam na građevini 3 mjeseca'', objasnio je.

Na bečkim gradilištima iznosio je tako šutu, rušio. A i s nama je posjetio jedno, no pokazati što zna, ovdje nije mogao jer nije imao zaštitnu opremu. Ipak, jedan zadatak je morao ispuniti što možete i vidjeti u videu.

Ovo mu je bilo i svojevrsna terapija jer, kako otvoreno govori, borio se s napadajima panike.

''To je definitivno bila terapija, pritom sam išao i na terapije kod psihijatra što ide i dalje, to me nekako drži u balansu i to jako cijenim, volim i poštujem i rado pričam javno o tome'', kaže.

Nakon povratka iz Beča brzo je dobio ulogu Mire. I dok od prve epizode jedni navijaju za ljubav između njega i Une, drugi mu poručuju da se ne svađa s bratom zbog djevojke.



''Miro neće poslušati publiku da će ići za pravom ljubavlju i da će možda nakratko s Jakovom imati ok odnos'', otkrio je.

Što će se sve tu još događati, ne propustite pratiti u novim epizodama serije U dobru i zlu na Novoj TV!

