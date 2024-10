Tko je naša glumica koja se udala za upola mlađeg nigerijskog nogometaša? Glumila je u hit-serijama i dobitnica je priznatih nagrada!

Petra Dugandžić udala se za mladog Nigerijca kojeg je upoznala na putovanju, a evo tko je naša glumica.

Domaćim medijima odjeknula je vijest kako se naša glumica Petra Dugandžić udala za upola mlađeg nigerijskog nogometaša.

Novopečenog supruga, nigerijskog nogometaša Maka Noblea, upoznala je prilikom jednog putovanja u Afriku, a kako je rekla, odmah joj je bilo jasno da su suđeni jedno drugom.

''Putovala sam u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali smo se i kratko družili. Nastavili smo kontaktirati putem interneta, mobitelima, na daljinu, bilo je tu i mojih želja da se preselim u Afriku, što je i bio razlog zbog kojeg sam otišla na to putovanje. Htjela sam živjeti na obali i vidjeti bih li ondje mogla naći svoj novi dom - u Africi, koja me cijeli život jako privlačila'', rekla je 48-godišnja glumica za Story.

Tko je Petra?

Dugandžić je 48-godišnja kazališna i telvizijska glumica iz Zagreba. Neke od poznatijih televizijskih serija u kojima se pojavljivala su ''Zlatni dvori'' čije je emitiranje završeno u lipnju 2017. godine i u kojoj je ona glumila Katu Kozarac te serije ''Najbolje godine'' i ''Larin izbor''. Najpoznatije kazališne predstave u kojima je igrala su drama ''Romeo i Julija'' te ''Maksim Gorki'' Vassa Železnova u HNK Zagreb, ''Groznica'' u GDK Gavella, ''Ivona kneginjica od Burgunda'' u Teatru ITD, ''Duga”''u Gradskom kazalištu Žar ptica.

U ožujku 2017. godine dobila je Večernjakovu Ružu u kategoriji TV glumačko ostvarenje godine za ulogu Kate Zlatar u TV seriji ''Zlatni dvori''. Prije toga je za ulogu prostitutke koja želi snimiti erotski film u predstavi ''Amateri'' osvojila nagradu Hrvatskog glumišta za najbolju sporednu ulogu.

Zanimljivo je kako se početkom ove godine rastala. Nakon 12 godina braka njenoj ljubavi s ugostiteljem Sašom Vrankovićem došao je kraj.

"Saša i ja jednostavno smo osjetili da nas životni putevi vode u različitim smjerovima. Nema tu presudnog događaja, traume i nije se dogodilo naglo. Ostali smo u prijateljskom odnosu i uvijek ćemo biti tu jedan za drugoga", rekla je u veljači.

Petra i Saša upoznali su se 2011. godine na tulumu za Noć vještica u jednom zagrebačkom klubu. Saša je nakon nekoliko mjeseci kleknuo pred Petru, a vjenčali su se u travnju 2012.

Nakon njega, utjehu joj je pružio 22-godišnji Nigerijac Mak.

