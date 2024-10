Zvijezda serije "U dobru i zlu" se dotaknula svoje obitelji i objavom rastužila mnoge: "Teško je sad..."

Ponukana vikendom u susjednoj zemlji, Ana Begić Tahiri se osvrnula na svoju obiteljsku situaciju.

Zvijezda serije "U dobru i zlu" Ana Begić Tahiri proteklih nekoliko dana boravila je u Bosni i Hercegovini u posjet rodbini. Ponukana time, na svojem profilu na Instagramu je objavila fotografiju oca i njegove braće i sestara, otkrivši kako su od njih osmero trenutno živi samo njezin otac i jedna od teta.

"Kad kažem nikad nitko kao braća i sestre Begić, stvarno to tako mislim. Ta ljubav i povezanost taj specijalni odgoj i to odrastanje, taj ponos i ta naša Bosna i ta tuga i ta sreća i taj naš izlet svake godine", napisala je Begić Tahiri. "To tako napuni dušu. I teško je sad kada su ostali samo moj tata i teta, al tradicija se nastavlja kao vječni spomen na veličanstvenu osmorku koji su bili kao jedno. Nisu imali ništa, a imali su sve jer su imali jedni druge do kraja."

Anu Begić Tahiri možete gledati kao Vilmu u seriji "U dobru i zlu" svakim radnim danom od 21:30 na Novoj TV.

