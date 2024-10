Zbog Dražena Zečića u zagrebačkoj Areni fanovi su stigli čak iz Stuttgarta: ''Proletjelo je vrijeme, toliko je hitova''

Ne samo da je veličanstveno proslavio svojih 35 godina uspješne karijere, već je Dražen Zečić u subotu navečer u rasprodanoj zagrebačkoj Areni još jednom potvrdio titulu koja mu se pripisuje godinama, onu - kralja zabave. Gotovo tri sata, s publikom je uglas pjevao svoje najveće hitove. Na pozornici su mu se pridružili i gosti, među kojima je bio i trogodišnjak iz Njemačke. Detalje s koncerta pogledajte u prilogu naše Dijane Kardum za In magazin.

'''Živim s njima i pjesmom jer na početku sam rekao hvala njima jer ja ne postojim bez njih. Kažu ljudi da prodajemo dvoranu, prodao sam dvoranu, prodao je ovaj, prodao je onaj, oni su kupili dvoranu za mene. Oni su sve napravili ja sam se samo popeo i pjevao'', rekao je Dražen Zečić, ponosan na svoj koncert u Areni.

I prije nego što je izašao na pozornicu, publika je skandirala Zeko, Zeko. A onda su od prve do posljednje pjesme s njim otpjevali svaki stih.



''Pa hvala im lijepa oni su nosili mene, dakle meni je koncert prošao kao da sam pjevao 15 minuta, kad sam vidio koliko je sati, bilo mi je malo neugodno jer oni su ustvari pjevali umjesto mene. Ja sam samo trebao se popeti i oni su sve otpjevali'', kaže Dražen.

Publici čak ni tri sata nisu bila dovoljna pa se pjesma nastavila i ispred Arene. A ovim velikim koncertom proslavio je i 35 godina karijere.



''Proletjelo je vrijeme, toliko je hitova, jedino što mi je žao, nisam mogao otpjevati niti 10% svojih pjesama koje sam napisao, koje smo snimali u studiju, koje su vrijedni ljudi radili, ali to je tako. Pokušali smo što je više'', kaže.

Zeki su se na pozornici pridružili i gosti. Klapa Pasika, Pero Panjković, Lidija Bačić i Anđela Zelić, s kojom je '98. otpjevao velik hit ''Ima li nade za nas''.



''Dražen je sjedio kod mene kući za gitarom, ja za klavirom i onda je to krenulo jedno za drugim. Mislili smo kao prvo hoću ja to sama pjevati, a u studiju smo onda došli do toga da je to ipak duet. I na kraju smo rekli kad Dražen bude stariji čovjek onda ćemo gurati spotove'', ispričala je Anđela.

Gotovo tri desetljeća upravo ova pjesma budi sjećanja na neka druga vremena. Dražen Zečić i Anđela Kolar jednostavno su poharali hrv. glazbenu scenu. S velikim odmakom Anđeli se još uvijek pojavi osmijeh kada je čuje.

''Dosta je godina prošlo i još uvijek je jako prihvaćena, jako je prezentna, baš vidim videa na instagramu kako u svatovima se raspodjele ženska i muška ekipa i onda se tu pjeva nabacuje se ta pjesma, što mi je stvarno jako drago da je još uvijek prihvaćena među mlađim naraštajima'', priča Anđela.

Ovaj legendarni pjevač opravdao je titulu kralja zabave. Publika je zbog njega došla iz svih dijelova Hrvatske, a zaplesali i zapjevali s njim, su od onih nešto starijih do najmlađih, među kojima je i jedan trogodišnjak iz Stuttgarta.



''Rekli su od 7 do 77, ali kad sam vidio baku od 93 i kad sam vidio dijete koje je došlo iz Stuttgarta od 3 godine, onda je sad od 3 do 93, to je meni kao umjetniku jako radosno vidjeti da djeca i da zna pjesme. Pogotovo kad pjeva Nitko nema dva života pa nemam ni ja sa 3 godina. Nisam izdržao da ga ne pozovem na binu'', priča Dražen.

Zečiću je ovo bio prvi koncert u zagrebačkoj Areni, a mnogi se nadaju da idući ipak neće morati dugo čekati.



''Ja volim pisati pjesme i pjevati ali kako će biti, ne volim biti bitan u životu'', rekao je.

''Možda hladno pričam, ali moje emocije će proraditi kad ja odem poslije ovog snimanja. Vjerujte mi hvala za sve u životu'', zaključio je Dražen na kraju.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.