Joeyja tuga razara? Fanovi zbog ovih prizora brinu da će ga sjeta za pokojnim Chandlerom srozati do kraja

Matt LeBlanc viđen je u javnosti nekoliko dana nakon godišnjice smrti Matthewa Perryja.

Omiljenog glumca Matta LeBlanca mnogi su na najnovijim fotografijama jedva prepoznali.

Matt je viđen u Los Angelesu, a paparazzi su ga uhvatili iz daljine dok je ulazio u svoj automobil. Sa sunčanim naočalama i šiltericom potpuno se maskirao, a višak kilograma koji je skupio te sijeda brada dali su mu novi imidž, s kojim bi ga i najvjerniji fanovi teško prepoznali. Mnogi su primijetili i da je jako propao u licu, no, iako bi se reklo da ga godine sustižu, brojni se slažu da je u pitanju velika tuga za prijateljem. Njegovi fanovi u strahu su da bi ga tuga mogla i previše srozati.

Naime, proteklih godinu dana iza njega je teško razdoblje, nakon što su on i kolege iz serije ''Prijatelji'' ostali bez prijatelja Matthewa Perryja.

I dok je Matthew od malih nogu sanjao o uspješnoj karijeri i slavi, Matt je živio nešto drukčijim životom u mladosti. Školovao se za stolara, oduvijek su ga zanimali motori, a nakon što je odustao od koledža, uputio se u New York jer se htio okušati kao model. I u tome je doista uspio, snimao je reklame za svjetske brendove, a onda je konačno dobio i ulogu Joeyja u "Prijateljima".

Godinu prije završetka snimanja Matt se vjenčao s američkom glumicom Melissom McKnight i dobili su kćer Marinu Pearl, kojoj je osam mjeseci nakon rođenja dijagnosticirana kortikalna displazija mozga. Da nešto nije u redu, roditelji su shvatili u trenucima kada je pokušavala puzati, no uvijek i iznova je padala na lijevu stranu i počela je patiti od epileptičkih napadaja.

Matt se nakon toga povukao iz glumačkog svijeta i odlučio se posvetiti brizi o kćeri. Nakon dvije godine braka razveo se od Melisse, a 2011. godine u potpunosti je nestao iz javnosti.

"Ne znam je li to bila bolest moje kćeri ili činjenica da sam bio previše fokusiran na posao, ali osjećao sam da sam pregorio i da mi treba vremena da se distanciram. Pozvao sam agenta i rekao mu da zaboravi moj broj telefona na nekoliko godina, potpuno sam odustao, srećom, uspio sam. To su bili trenuci u kojima sam se osjećao kao da ću doživjeti živčani slom. Neko vrijeme nisam morao ništa raditi. Mojoj je kćeri dijagnosticiran problem s mozgom. Bilo je to veoma mračno razdoblje, ali uspjeli smo ga prebroditi", izjavio je u jednom od intervjua.

