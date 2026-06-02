Mirna Berend paničnom objavom pokrenula raspravu zbog koje joj se javio čak i znanstvenik

Mirna Berend izazvala je raspravu objavom fotografije neba prošaranog tragovima aviona i sumnjama u njihovo podrijetlo, a na njezine tvrdnje odgovorio je znanstvenik Saša Ceci.

Nekadašnja voditeljica Mirna Berend ponovno je izazvala raspravu na društvenim mrežama nakon što je objavila fotografije neba prošaranog tragovima aviona i zapitala se tko stoji iza, kako je sugerirala, namjernog ispuštanja tvari iz letjelica.

Na njezinu objavu ubrzo je reagirao poznati hrvatski znanstvenik Saša Ceci, koji joj je detaljno objasnio zašto su tragovi koje vidi na nebu zapravo sasvim prirodna pojava povezana s vremenskim uvjetima i zračnim prometom.

Mirna je uz fotografije napisala poduži status u kojem je izrazila zabrinutost zbog sve češćih tragova koje avioni ostavljaju na nebu. Prisjetila se vremena kada, prema njezinu mišljenju, takvih prizora nije bilo te se zapitala jesu li ljudi prestali primjećivati ono što se događa iznad njihovih glava.

"Rade prekovremeno… treća smjena… Mene samo zanima na kojoj planeti žive oni koji znaju da ovo rade, koji su plaćeni da ovo ispuštaju iz aviona. Misle li da to ne pada i po njima ili po njihovoj djeci? Ili ne misle ništa jer lova zna biti baš čudna zamka… Letjeli su avioni pola mog života bez traga. Sjeća li se još itko takvih letova i neba ili smo svi doživjeli potpunu kolektivnu lobotomiju?", napisala je Berend.

Njezina objava privukla je veliku pozornost, a među brojnim komentarima istaknuo se odgovor fizičara i popularizatora znanosti Saše Cecija, koji je odlučio smireno i argumentirano pojasniti o čemu je zapravo riječ.

"Draga Mirna, kondenzacijski tragovi aviona sastoje se od sitnih komadića leda. Kad je vrijeme lijepo i ne očekuje se promjena, ti komadići leda polako sublimiraju. No ako se sprema pogoršanje vremena, vlaga u atmosferi raste pa tragovi postaju dugotrajniji", objasnio je Ceci.

Dodao je kako bi bilo kakvo namjerno zaprašivanje s visine od 10 do 12 kilometara bilo potpuno neprecizno jer bi vjetrovi raznosili čestice na stotinama, pa čak i tisućama kilometara udaljenosti.

"Tko bi plaćao ikoga da radi tako neprecizno i nepouzdano trovanje?", upitao je znanstvenik, naglasivši kako bi za takvu teoriju zavjere morali znati i šutjeti piloti, kopiloti, mehaničari, osoblje koje puni gorivo, meteorolozi i brojni drugi stručnjaci.

Ceci je također objasnio zašto se danas na nebu doista vidi više tragova nego prije nekoliko desetljeća.

"Zbog liberalizacije tržišta, low-cost letova i općenitog rasta zračnog prometa, aviopromet preko teritorija bivše države od osamdesetih godina do danas porastao je četiri do šest puta. To znači da na jedan trag koji smo viđali osamdesetih danas vidimo njih pet", napisao je.

Njegov odgovor mnogi su pohvalili kao primjer smirene i argumentirane komunikacije, dok je rasprava o kondenzacijskim tragovima i teorijama zavjere još jednom pokazala koliko ovakve teme i dalje izazivaju interes javnosti.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.