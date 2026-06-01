Neda Ukraden otvorila dušu o ratnim godinama: "To je psihičko stanje u kojem si podcijenjen kao čovjek''

Ekskluzivno u novoj epizodi podcasta Nema labavo by IN magazin Neda Ukraden progovorila je o jednom od najtežih razdoblja života i sudbinama ljudi koji su preko noći ostali bez svega što su godinama gradili. Prisjetila se ratnih godina te objasnila zašto se nikada nije osjećala kao izbjeglica i otkrila koliko takvo iskustvo može utjecati na ljudsko dostojanstvo.

Neda Ukraden nova je gošća podcasta Nema labavo by IN magazin, u kojem se prisjetila jednog od najtežih razdoblja života obilježenog ratom, odlaskom iz Sarajeva i velikim životnim promjenama.

Govorila je o iskustvu koje je pogodilo tisuće ljudi s prostora bivše Jugoslavije, ali i o tome zašto sebe nikada nije doživljavala kao izbjeglicu.

Prisjećajući se početka devedesetih i sudbina brojnih ljudi koji su preko noći ostali bez domova, poslova i života kakav su dotad poznavali, Neda je istaknula koliko su takve okolnosti ostavljale duboke posljedice na ljudsko dostojanstvo.

"Nisam se nikad osjećala kao izbjeglica. Taj osjećaj je jako ponižavajući za ljude koji su imali svoj dignitet. To je gore od neimaštine, znaš. To je psihičko stanje u kojem si podcijenjen kao čovjek i kao nekakav službenik. Možda je diplomirani pravnik toga maja ili aprila '92. ostao bez posla i otišao u neku Australiju da gura kolica na parkingu nekog šoping-centra. To je jako ponižavajuće", ispričala je Neda.

Naglasila je kako je upravo gubitak identiteta, profesije i društvenog statusa mnogim ljudima teže padao od same materijalne neimaštine jer su preko noći bili prisiljeni iznova graditi život daleko od svega što su dotad stvarali.

Što nam je Neda rekla o ljubavnoj nevjeri, možete pogledati OVDJE.

Ekskluzivno priznanje o bivšem suprugu pogledajte OVDJE.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput, a što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.

Gost u podcastu bio nam je i Miroslav Škoro, intervju s njim možete pogledati OVDJE.

A gošća nam je već bila i glumica Marijana Mikulić, podcast pogledajte OVDJE.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Katarina Baban potvrdila nam je vezu sa zgodnim košarkašem, podijelila je i prve fotke!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Dekolte koji je bilo nemoguće ignorirati: Ove fotografije Salme Hayek obišle su svijet