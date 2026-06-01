Što je najneukusnije što je Ben Fogle ikad pojeo i zbog koje je bakterije počeo više paziti na putovanjima?

Počeo je Greencajt festival koji će trajati do srijede, a u Hrvatsku je ponovno doveo svjetske govornike poput putopisca Bena Foglea. Naša Matea Slogar ovog se vikenda uputila u Istru, gdje je Fogle uživao u gastronomiji i ljepotama Motovuna. Što ga je najviše oduševilo, bez čega nikad ne ide na put, u kojem dijelu svijeta bi volio živjeti te što je naučio od ljudi koji su se iz grada povukli u divljinu, saznajte u prilogu IN magazina.

Istra, Motovun i tartufi - bili su dobitna kombinacija ovog vikenda za jednog od najpoznatijih putopisaca i TV voditelja na svijetu - Bena Foglea. Iako je u Hrvatskoj bio već nekoliko puta, ovo mu je prvi posjet Istri koja ga je oduševila.



''Prekrasno je, ljudi, hrana, krajolik i povijest su toliko bogate. Kombinacija romanskog, austro-ugarskog i venecijanskog je nevjerojatna'', govori Ben te dodaje:

''Volim tartufe, ne previše nego malu količinu. Ali ovo je bio prvi put da sam upoznao psa tartufara Kiki, htio bi da sam imao više vremena da odem s njom u šumu u lov, mislim da je to jako zanimljivo kad sam pronađeš tartufe tako da ću se morat vratiti. Moj otac je bio veterinar i cijeli smo život imali pse. Živjeli smo iznad ambulante, odrastao sam sa životinjama. Mi sad imamo 3 psa, pisao sam knjige o njima, snimao dokumentarce i ne bi mogao zamislit život bez njih'', govori nam Ben.

Ben je u Istri uživao u okusu tartufa, no tijekom svojih putovanja u više od 200 zemalja svijeta, probao je kojekakve delicije. Neke od njih nisu mu ostale u lijepom sjećanju.



''Jeo sam puno čudne i odurne hrane. Ima jedno jelo, surströmming, s Islanda. To je meso morskog psa fermentirano u urinu. Jako smrdi, okus nije tako loš, ali vaše nosnice povuku puno vaših osjetila. Mislim da je to uvjerljivo najodurnije nešto što sam probao'', ispričao nam je.

Ipak, počeo je dodatno paziti nakon nekoliko teških infekcija.

''Najgora je bila bolest .... bakterija koja jede ljudsko meso, pokupio sam ju u Peruu i morao sam uzimati kemoterapiju nakon toga. Treba biti oprezan, cijepiti se. Mislim da sam zbog toga puno više počeo paziti da je voda čista, na koji se način priprema hrana. Ali imam jak organizam jer svašta sam popio i pojeo tijekom godina'', priča nam.



Nije zažalio ni zbog jednog putovanja na koje je otišao. Penjao se na Mont Everest, veslao preko Atlantika, a otkrio nam je i bez čega nikad ne kreće na put.



''Otvoreni um, mislim da je to najvažnija stvar. Mislim da su ljudi na svijetu postali jako uskogrudni - u politici, u društvu, na društvenim mrežama. Ljudi su u svojim komorama, a kad putujete mijenjate mišljenje i dobivate širi svjetonazor'', priča nam.



Nakon što je toliko proputovao, Ben zna koju bi državu odabrao za život ili duži odmor.

''Skandinavske države su mi super, volim da je hladno, Norveška i Švedska imaju prekrasne krajolike. Hrvatska ima super prirodu, volio bih ovdje više istražiti otoke. Obožavam otoke, to je moja specijalnost. Volio bih istražiti i možda se skrasiti na jednom od njih'', kaže.



Nakon 2024. Ben Fogle se vratio u Hrvatsku, i to ponovno povodom Greencajt Festivala, na kojem je danas bio jedan od govornika. Uoči festivala vikend je proveo u Istri.



Za sreću i život nam je potrebno tako malo, to je Ben naučio snimajući ljude koji su se povukli u divljinu i zato za kraj poručuje.



''Svi smo si jako zakomplicirali živote i ako se vratite na osnove - voda, hrana, sklonište i dobro društvo - to je sve što trebamo u životu. I mislim da svi možemo biti sretniji ako samo malo usporimo'', zaključio je Ben.

I inspirirati se onom - manje je više.

