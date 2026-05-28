Uoči spektakularnog finala: Bili smo na probama kandidata Tvoje lice zvuči poznato

Živjeti tuđi život iz tjedna u tjedan, mijenjati glas, hodati u štiklama - sve je to Tvoje lice zvuči poznato, prema riječima mentora, uvjerljivo najteži show na našim prostorima. Jubilarna deseta sezona bliži se kraju, a kandidati bruse posljednje detalje. Naš Dino Stošić za IN magazin je provjerio tko je u ekipi proglašen najvećim štreberom i je li bilo onih kojima se više odmaralo, nego radilo.

Jubilarna deseta sezona showa Tvoje lice zvuči poznato bliži se kraju pa su pripreme za finale u punom jeku. Kandidati su, osim gledatelja, oduševili i svoje mentore. Zavirili smo i na probe vokalnih trenerica u njihovim novim prostorijama.

''Fantastični. Ne znam je li to smijem reći, ali atmosfera me malo podsjeća na recimo prvu i drugu sezonu showa. Tome sad već ima 10-15 godina. Jako su svi ugodni za rad, strašno fokusirani na rad, nemamo nikakvih problema. Ova ekipa je zbilja ekipa iz snova'', govori Martina Tomčić.

''Znaš šta ću ti reći, oni su se jako dobro snašli jer nitko od njih nema tu plesnu podlogu od ranije. Tako da trudili su se i dali svoj maksimum. Sad, tko je bio najlošiji, neka publika procijeni'', dodala je Helena Janjušević.

U 13 tjedana ove avanture, jedan kandidat posebno se istaknuo pripremom pa je 'zaradio' i zanimljiv nadimak.

''Ne mogu sad nekog izdvojiti da je bio zabušant. A što se tiče Štrebera, Sven je tu uvijek odnosi titulu kao Štreber 1'', otkrila nam je Ivana Husar Mlinac.

Bolna tema muškim natjecateljima sigurno je ulazak u ne tako udobne štiklice.

''Pa, pogledaj, znaju kojim je zadatak. Nije da su baš bili najodduševljeniji ikada, ali su dali svoj maksimum, trudili se i čak shvatili da su s vremenom sve bolje i bolje u tom hodanju sa štipama'', otkriva nam Helena.

''Da, Lovri je bilo u stvari najgore. Amaro se najbolje snalazio, to ćete vidjeti da ima iskustva još prije iz Slovenije kad je to radio, a o ovom, žulja me pa me opet, daj šuti i hodaj samo. Znam ja kako je to. Been there, done that'', priča nam Alen.

Iza sve te zezancije i smijeha, kriju se sati priprema, mukotrpnog rada i znoja.

''To je uvjerljivo najteži šou koji postoji na područjima jer ti sedam dana si zapravo u svojevrsnom bipolarnom poremećaju. I tako iz tjedna u tjedan. Znači, živiš kao svoj život, ali zapravo živiš život, ne znam, jedne Nine Badrić, Dine Merlina, Celine Dion. Slušaš njihove videe, promatraš njihove kretnje, ulaziš u njihovu psihologiju, pokušavaš napraviti sa svojim glasom nešto što recimo je potpuno kontra tvoga glasa. To je izrazito, izrazito naporno'', govori Martina Tomčić.

A sav trud, suze i smijeh dolaze na naplatu ove nedjelje u spektakularnom finalu showa Tvoje lice zvuči poznato na Novoj TV!

