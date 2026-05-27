Ivan Rakitić je progovorio o izazovima s kojima se susreće pri odgoju svojih djevojčica

Kako djeci ubijamo volju za učenjem, koje vještine danas zapravo odlučuju o uspjehu, kako društvene mreže utječu na mentalno zdravlje djece i kakva je budućnost obrazovanja. Sve su to pitanja na koja su, tijekom splitske konferencije pokušali odgovoriti ljudi iz struke, ali i iz javnog života, a legendarni Ivan Rakitić za In Magazin je govorio o izazovima s kojima se susreće pri odgoju svojih djevojčica.

Roditeljstvo je jedini posao u kojem prvo dobiješ odgovornost, a tek onda učiš kako je nositi. Za Ivana Rakitića, više je puta to javno rekao, obitelj na prvom mjestu.

''Ja sa svojom ženom… Mi činimo svoju ekipu, svoju forcu, kako ja volim reć. Zajedno smo jedno za drugo i to je bitno. Meni je uvijek bilo bitno da sam mogao, kroz svoju karijeru, odvojit profesionalni dio od obiteljskog dijela i prije svega sam muž i roditelj, a tek onda Raketa. Kod kuće sam Ivan''.

I zaista, roditelji su danas prisutniji u životima djece no ikad prije, ali rezultati odgoja, upozorava struka, nisu proporcionalni uloženom vremenu.

Toni Maglica, socijalni pedagog ''Roditelji se stvarno ne snalaze, to su predivni mladi roditelji, očevi su nam se na primjer jako počeli uključivati u odgoje, ali se ne snalaze'', govori Toni Maglica, socijalni pedagog.

Jedna od osnovnih grešaka je nezdrava potreba za savršenstvom koja djeci šalje poruku kako ne smiju pogriješiti, a pod takvim pritiskom se teško razviti u samouvjerenu osobu.

''Sasvim je uredu pogriješiti. Sasvim je uredu da ja dobijem lošu ocjenu. Sasvim je uredu da nisam 5.0. Sasvim je uredu da pogrešku napravim jer to je jedini način učenja. Mi to svi znamo, svi znamo da je sve što smo naučili bilo iz pogrešaka, svejedno djeci ne damo da griješe'', govori Irena Orlović, organizatorica konferencije.

''Mlađa kćerka je htjela da pliva i nije uspjela. Ja kažem nema veze, nastavi i napravit ćeš, nakon deset dana napravila je. Starija kćerka je htjela servirati kao profesionalci, nije uspjela i sad ga radi. Ideš malo po malo i onda naučiš. Nije to samo za velike stvari, nego i za male, ni ja nisam zabijao kad sam htjeo, nekad uđe, nekad ne uđe''.

Sljedeća je uobičajena pogreška današnjih roditelja potreba da djetetu ispune baš svaku želju. Teško je odoljeti njihovim slatkim okicama, ali struka upozorava kako je pretjerano udovoljavanje jednako zanemarivanju djece!

''Svi bi mi voljeli da naša djeca imaju sve moguće i sve što žele, evo odmah. Ali treba se malo igrat sa tim. Rekao bih, kad dobro činiš, nije samo da daješ, nego ih pripremaš za život. Naravno, i meni kćer kaže tata ja bi to. E ne može! Morat će bit drugi put. Nije svaki dan rođendan''.

''Događa se da mi zapravo zanemarujemo potrebe djeteta. Iz te silne brige da im bude sve dobro, da idu na tisuću aktivnosti, zapravo smo izgubili dijete. Izgubili smo odnos djeteta i roditelja. To je prvi i najvažniji, to je osnovna ljudska potreba'', govori Maglica.

Korona kriza je, uz brojne negativne posljedice, donijela i jednu dobru, jer sigurno je dobro da roditelji sve češće rade od kuće. Ili nije?

''Ja sam jedan od sretnih, samozaposlen sam i sam biram gdje želim raditi i odabrao sam nastaviti raditi od kuće. Više nemamo ured i svi moji ljudi rade od kuće, diljem Hrvatske'', kaže Jan de Jong, poduzetnik.

Struka kaže da previše vremena provodimo s djecom te ih pokušavamo zaštiti, doslovno, od života.

''Resursa nikad više, svega nikad više, a djeca nikad manje psihološki otpornija i manje psihološki fleksibilnija. Istina, mi roditelji se malo previše zaštitnički odnosimo prema djeci, iz ljubavi i brige i lišavamo ih tih neugodnih iskustava'', kaže Andrea Trezić, psihologinja.

''Meni su predivna djeca, kako oni već s dvije godine viču, ja ću šam, ja ću šama. Znači djeca nam govore šta trebaju, ali mi to ne čujemo. Mi mislimo da treba i da ćemo bit super roditelji ako sve napravimo umjesto njih, a zapravo radimo veliku štetu'', govori Maglica.

Jer djeca tada primaju poruku kako ne mogu samostalno nešto napraviti pa često odluče ni ne pokušati.

''Nema ništa gore u životu mlade osobe od toga da ima osjećaj ja bolje da ne radim, ja ovo ne mogu, bolje da odustanem. Mi želimo danas već upozorit ljude u obrazovnom sustavu i nas roditelje da želimo mlade ljude koji imaju osjećaj ja to mogu'', dodala je Irena Orlović, organizatorica konferencije.

''Neka si postave pitanje je li ja ovim pomažem svom djetetu ili mu onemogućavam da se samo spozna da se samo razvije i da odraste u normalnu i odgovornu osobu'', kaže Andrea Trezić, psihologinja.



Nije lako biti roditelj, ali zapravo je, poručuje naš proslavljeni reprezentativac, formula za uspjeh slična onoj za uspjeh u životu.

''Svaki dan je dobar dan da učimo i napredujemo. I za nas roditelje. Ja, kao roditelj, učim svaki dan od mojih kćerki i u privatnom i u poslovnom smislu. Tako da, bitno je da se ide pravim putem. Kad imaš osmijeh na licu i želiš činit dobro i vrati se dobro'', zaključio je Rakitić.

Zato je najbolje što možemo dati sve od sebe, ali ne smijemo zaboraviti da to ne znači i dati im sve što požele.

