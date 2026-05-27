Povijesni uspjeh lelekica: Nakon Eurosonga ostvarile su ono što nikome prije nije pošlo za rukom

Hrvatski ženski sastav LELEK ostvario je povijesni uspjeh ušavši s pjesmom „Andromeda” na britanski Official Singles Sales Chart, postavši prvi ženski izvođač iz Hrvatske i regije kojem je to uspjelo.

Hrvatski ženski sastav LELEK ostvario je povijesni uspjeh na britanskom glazbenom tržištu.

Njihova pjesma "Andromeda", s kojom su osvojile 15. mjesto na nedavno održanom Eurosongu, ušla je na britanski Official Singles Sales Chart, čime su postale prvi ženski izvođač iz Hrvatske i regije kojem je to uspjelo.

Galerija 29 29 29 29 29

Lelek - 4 Foto: Instagram

Lelek Foto: Profimedia

Lelek Foto: Profimedia

Djevojke su vijest podijelile na društvenim mrežama, gdje su u prvoj objavi navele kako je pjesma debitirala na "UK Official Singles Chart Top 100", koja je službena lista popularnosti pjesama.

Međutim, riječ je zapravo o službenoj britanskoj ljestvici prodaje singlova – Official Singles Sales Chart – koja prati fizičku i digitalnu prodaju pjesama u Ujedinjenom Kraljevstvu, bez uključivanja streaming servisa poput Spotifyja i Apple Musica.

Pogledaji ovo Celebrity Emotivni dan u obitelji Tarika i Lejle Filipović, zbog sina nisu skrivali ponos

"Povijesni trenutak za hrvatsku glazbu. Naša 'Andromeda' debitirala je na UK Official Singles Chart Top 100. Time je postala prva pjesma na hrvatskom jeziku koja se ikad našla na UK Top 100 ljestvici. LELEK je ujedno treći hrvatski izvođač u povijesti koji je dosegnuo UK Singles Chart, uz Ivu Robića i Baby Lasagnu. Simbolično, ujedno smo i prvi ženski izvođač i sastav iz cijele regije na toj listi", poručile su članice grupe.

Prema podacima Official Charts Companyja, "Andromeda" je debitirala na 97. mjestu Official Singles Sales Charta te na 92. mjestu Official Singles Downloads Charta.

Grupa Lelek Foto: Profimedia

Grupa Lelek Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

LELEK - 1 Foto: Afp

Official Singles Sales Chart jedna je od službenih britanskih glazbenih ljestvica koju sastavlja Official Charts Company, organizacija zadužena za službene glazbene top-liste u Ujedinjenom Kraljevstvu. Za razliku od glavnog UK Singles Charta, ova ljestvica temelji se isključivo na prodaji singlova — fizičkoj i digitalnoj — bez streaminga, zbog čega se često smatra pokazateljem snage fan baze i stvarne kupovne podrške izvođačima.

Njihov ulazak na britansku ljestvicu mnogi već nazivaju jednim od najvećih međunarodnih uspjeha hrvatske glazbene scene posljednjih godina, posebno zato što je riječ o pjesmi na hrvatskom jeziku.

Njihovo prvo oglašavanje nakon Eurosonga pročitajte OVDJE.

Veliki fan lelekica uoči finala Eurosonga bio je i Bloom Tatarinov, a kako je on "tetovirao", pogledajte OVDJE.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Strastvene fotografije lijepe glumice s 12 godina mlađim glumcem obišle su internet

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Frontmen popularnog benda otkrio svoj neobičan način života: "Nemam kuću već godinama"

Pogledaji ovo Zanimljivosti U 45. godini čeka šesto dijete: Tko je plavooka ljepotica koja je iz siromaštva završila u modnom carstvu?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Priča o smrti glazbene ikone: Žene su ludjele za njim, a iza svega skrivala se velika tama

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.