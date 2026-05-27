U tanga-badiću pokazala detalj koji dosad gotovo nitko nije primijetio

Britanska zvijezda posljednjih je dana pod povećalom javnosti zbog prekida s nogometašem Rubenom Diasom, a nove fotografije iz Mallorce samo su dodatno privukle pažnju. Osim odvažnog kupaćeg kostima, svi su primijetili i tetovažu s upečatljivom porukom o ljubavi i povrijeđenosti koju dosad gotovo nikad nije pokazivala.

Britanska voditeljica i zvijezda showa Love Island Maya Jama ponovno je završila u centru pažnje nakon što su objavljene nove fotografije iz Mallorce, gdje se priprema za početak nove sezone popularnog realityja. No osim njezina izazovnog modnog izdanja, pažnju javnosti privukao je i detalj koji dosad gotovo nitko nije primijetio - velika tetovaža uz nogu s posebnom porukom o ljubavi i povrijeđenosti, piše Daily Mail.

31-godišnja Maya snimljena je u luksuznoj vili u upečatljivom bijelom kupaćem kostimu s dubokim izrezima i tangama, dok je opušteno ispijala šampanjac i uživala u sunčanom danu. Fotografije dolaze u trenutku kada britanski mediji intenzivno pišu o njezinu prekidu s portugalskim nogometašem Rubenom Diasom.

Na tetovaži ispisanoj arapskim pismom stoji poruka: ''Voli kao da nikad nisi bio povrijeđen, pleši kao da nitko ne gleda'', a mnogi su odmah povezali njezino značenje s recentnim događajima u njezinu privatnom životu.

Maya i Ruben Dias prekinuli su nakon 18 mjeseci veze, a strani mediji posljednjih dana tvrde kako je nogometaš Manchester Cityja tijekom njihove veze navodno kontaktirao druge žene putem društvenih mreža. Iako nema tvrdnji o fizičkoj nevjeri, Ruben je navodno često pratio atraktivne influencerice i modele kasno noću, a zatim ih ubrzo prestajao pratiti ako ne bi dobio reakciju.

Britanski tabloidi pišu kako su korisnici društvenih mreža mjesecima pratili njegove aktivnosti na Instagramu, a među ženama koje su se našle u fokusu navodno su bile influencerice, modeli i bivše reality zvijezde.

Unatoč glasinama, izvori bliski bivšem paru tvrde da je prekid bio miran i bez teških sukoba. Navodno su oboje zaključili kako zbog pretrpanih rasporeda i poslovnih obveza više ne mogu održavati vezu. Maya se trenutno fokusira na novu sezonu Love Islanda, dok se Ruben priprema za nadolazeće nogometne obveze nakon uspješne sezone s Manchester Cityjem.

Njihova je romansa započela krajem 2024. godine nakon upoznavanja na MTV Europe Music Awardsu u Manchesteru, a vrlo brzo postali su jedan od najpraćenijih slavnih parova u britanskim medijima. Ipak, čini se da je njihov odnos posljednjih mjeseci došao do prekretnice.

Dok njezin privatni život puni naslovnice, Maya profesionalno nikad nije bila uspješnija. Nova sezona Love Islanda uskoro počinje, a upravo je ona ponovno jedno od glavnih zaštitnih lica popularnog showa.

