Severini napokon stigla presuda nakon 12 godina sudske borbe za sina

Spor oko skrbništva traje još od 2013. godine i jedan je od najpraćenijih obiteljskih slučajeva u regiji. Tijekom godina doneseno je više različitih odluka o roditeljskoj skrbi, a početkom 2024. Vrhovni sud ukinuo je prethodnu presudu i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Općinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu odluku u dugotrajnom sudskom postupku između Severine Vučković i Milana Popovića vezanom uz skrbništvo nad njihovim sinom Aleksandrom.

Galerija 26 26 26 26 26

Prema trenutačnoj odluci, 14-godišnji Aleksandar živjet će s majkom, dok će susreti i vrijeme provedeno s ocem biti uređeni prema sudskoj odluci. Informaciju je potvrdila Severinina odvjetnica Jasminka Biloš, koja zbog zaštite privatnosti maloljetnika nije željela iznositi dodatne detalje.

Severina sa sinom - 2 Foto: Severina/Instagram

Spor između pjevačice i srpskog poduzetnika traje još od 2013. godine, nakon prekida njihove veze, te se tijekom godina pretvorio u jedan od najpraćenijih obiteljskih postupaka u regiji.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li detalje o postapokaliptičnom svijetu koji je svjetlo dana ugledao prije čak 46 godina?

Prva presuda donesena je 2014. godine, kada je odlučeno da dječak živi sa Severinom, dok je Milan Popović imao pravo na redovite susrete sa sinom. Situacija se promijenila 2019., kada je sud odredio da dijete živi s ocem, a Severina je dobila prošireno pravo viđanja.

Severina sa sinom Foto: Severina/Instagram

Dvije godine kasnije Županijski sud u Splitu donio je odluku o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, prema kojoj je Aleksandar trebao jednako vrijeme provoditi kod oba roditelja.

Pogledaji ovo inMagazin Stipe Sladoljev, novo lice Dnevnika Nove TV: Kako su kolege reagirali na ovu promjenu?

Početkom 2024. godine Vrhovni sud ukinuo je tu odluku i predmet vratio na ponovno odlučivanje zbog proceduralnih propusta tijekom postupka, među kojima je navedeno i nepravilno saslušanje sudskih vještaka.

Severina sa sinom Foto: Tom Dubravec/Cropix

Cijeli slučaj godinama izaziva veliko zanimanje javnosti te rasprave o radu pravosuđa u obiteljskim sporovima, osobito kada je riječ o dugim sudskim procesima i zaštiti privatnosti djece. Obje strane tijekom godina više su puta javno komentirale postupak i iznosile međusobne optužbe.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Ovako je Maja Šuput samo mjesec dana prije prekida pričala o Šimi Elezu

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Najmlađi sin Darije Lorenci Flatz ostvario veliki uspjeh, ponosna mama sve je objavila!

Pogledaji ovo Celebrity Thompson u Sisku okupio tisuće ljudi: Pogledajte prizore s posebnog koncerta