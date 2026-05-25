Hajdukovac Rokas Pukštas zaručio se s dugogodišnjom djevojkom Kennedy

Nogometaš Hajduka Rokas Pukštas zaručio se sa svojom dugogodišnjom djevojkom Kennedy Gallegos, a sretnu vijest par je podijelio na društvenim mrežama.

Uz fotografije romantičnih zaruka Kennedy je objavila i emotivnu poruku:

"Zauvijek. Ti si odgovor na sve moje molitve. Hvala ti, Isuse, na ovom predivnom blagoslovu. Vječno smo zahvalni."

21-godišnji Pukštas američki je nogometaš litvanskih korijena koji je rođen u Oklahomi, a za prvu momčad Hajduka debitirao je još kao 17-godišnjak. Tijekom dosadašnje karijere u splitskom klubu upisao je 132 nastupa i zabio 23 pogotka.

Iako svoj privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, Kennedy povremeno na društvenim mrežama dijeli njihove zajedničke trenutke i fotografije.

