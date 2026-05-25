Ponosna Gršina supruga stala pred kamere Nove TV, rijetko se izlaže javnosti: ''Ostao je isti''

Od hitova i nagrada do velikih planova za Arenu Zagreb, Grše danas živi najvažnije razdoblje karijere. No iza glazbenika koji je osvojio regiju stoji i mirnija, intimnija priča. U ekskluzivnom razgovoru za IN Magazin, našem Hrvoju Kroli prvi put se pred kamerama pridružila i njegova supruga Rafaela, za koju kaže da mu je najveća potpora.

Grše je u Splitu otvorio prostor kakav je dugo želio. Mjesto je to na kojem će mladi glazbenici dobiti ono što je njemu na početku najviše nedostajalo, podršku i prostor za stvaranje.

Galerija 26 26 26 26 26

''Želim dati mladima priliku. Želim da mladi imaju gdje raditi. Dalmacija je jako to specifično područje trenutno. Mladi nemaju gdje raditi glazbu. Nemaju mjesta gdje se okupljati. Nemaju mjesta gdje će razmjenjivati ideje, sinergije i sve to što nosi. Drugo, želim pomagati. Ovo me ispunjava. Imam empatiju prema baš mlađim izvođačima i drugim izvođačima što dolaze iz nekih težih malo okolnosti i svega i financijski nemaju pozadinu nikakvu. I da im damo priliku tu za raditi i za razvijati se'', govori Grše.



Da ova priča nije važna samo za Gršu, nego i za širu splitsku scenu, potvrđuju i kolege koji dobro znaju prepoznati trenutak kada se oko glazbe počinje stvarati nešto veće.

''Prije dosta godina prvi je TBF iskočio nekako na taj način. Sad smo na trepu i tako dalje. Prate se trendovi i sukladno s tim otvaraju prostori koji su potrebni za takav mindset rad. To je jednostavno dobro rađeno, dobra produkcija. Ja držim palče u svakom slučaju.“, govori Tonči Huljić.

''Glazba je emocija i jednostavno neke pjesme ne moraju biti isti žanr i ja sam skroz suprotnost ali opet s druge strane meni je njegova glazba bliska i nekako je osjećam. Za suradnju, nikad ne reci nikad, mislim da bi se čak mogla iskombinirati neka pjesma. Grše definitivno ima X faktor, osoba je koja zrači sa svojim pjesmama, sa svojim zvukom i inovativnošću.“, dodala je Dom



No iza velikih planova, hitova i nagrada stoji žena koju Grše rijetko izlaže javnosti. Rafaela je ovaj put ekskluzivno stala pred naše kamere i otkrila kako izgleda život uz čovjeka koji je ostvario ono o čemu je godinama sanjao.



''Nekako vidim da je to njegov san od kada smo se upoznali i htjela sam mu pomoći. Ostvario je dječački san i jako sam ponosna na njega. Ostao je isti. Brižan je. Tata je. Tu je. Misli kako će to sve izgledati kad djeca narastu, tako da dobro je, sve je super. Dječica ga obožavaju.“



A upravo je obitelj, kaže Grše, njegov najveći oslonac. I dok ga publika zna kao repera snažne energije i velikih hitova, kod kuće su uloge drukčije. Tamo je suprug, otac i čovjek koji dobro zna kome najviše duguje.



''Supruga je lavica, ona to sve hendla. Da nije bilo nje, ne bi ja bio tu sigurno. Što se tiče mentalne podrške i svega, i kućnih poslova, i sve što je prebacila na sebe, olakšala mi je to puno jer se mogu fokusirati samo na glazbu, na ovo što volim. Ne mogu joj to nikad vratiti što je napravila za mene'', rekao je Grše.

Možemo li očekivati da će jednog dana i njegovi klinci ovdje snimati pjesme?

''Ako Bog da. Što oni izaberu, ja ću im biti podrška. Fran, stariji, već malo pokazuje neke naznake za glazbu, ali nema forsiranja nikako. Ako dođe prirodno, dođe. Biće mu podrška maksimalna. Ako izabere taj put, nebitno koji put da izabere u životu, biće mu podrška'', govori.



I baš zato je danas slika Grše drukčija od one koju je nekad nosio njegov scenski imidž. Iza repera snažne energije stoji Grgo koji kod kuće najviše uživa uz obitelj i uči najvažniju ulogu života, onu očinsku.

A kakav je kao tata?

''Super je, snašao se extra. Stariji želi da ga on svaku večer uspava, priča, molitva'', govori Gršina supruga Rafaela.



Ipak, pred njim je najveći ispit dosadašnje karijere. Arena Zagreb za Gršu više nije daleki san, nego datum koji se približava. A on najavljuje spektakl na razini kakvu njegov žanr kod nas još nije vidio.



''Tu su pripreme već krenule, to je dosta kompleksno i treba to sve pokriti. Uzbuđenje je tu. Uzbuđenje sve više i više raste. Nestvaran moment, nestvarno da se to događa. Nije mi to bilo negdi u glavu da ću nastupat u Tvornici, da ću nastupat na Rivi za Novu godinu. Sve te stvari što su se izdogađale su toliko bile nestvarne, kao da sanjaš nekako. Kad prođe to sve jedan dan mislim da će mi se, tek onda sve slegnuti, i doć u glavu šta se izdogađalo ali se prebrzo sve događa. Nastojim uživati u svakom momentu koliko mogu'', kaže Grše.



Od Trilja do Arene, od reputacije bad boya do čovjeka koji danas otvoreno govori o obitelji, podršci i odgovornosti. Danas Grše pokazuje i svoje drugo lice. Ono u kojem uspjeh nije samo puna dvorana, nego i dom u koji se imaš kome vratiti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Javio nam se Šime nakon prekida s Majom Šuput, evo što je iskomentirao!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Zvijezda ''Seksa i grada'' već 22 godine voli ženu: ''Skrivala sam vezu zbog karijere''