Stipe Sladoljev, novo lice Dnevnika Nove TV: Kako su kolege reagirali na ovu promjenu?

Nakon više od 20 godina sportskog novinarstva, jedno od najpoznatijih sportskih televizijskih lica od proteklog vikenda gledamo u nešto drugačijoj ulozi. Već poznato lice Nove TV, Stipe Sladoljev seli se za stol Dnevnika, gdje će, umjesto sportskih rezultata, gledateljima donositi najvažnije vijesti dana. Što kaže njegova nova televizijska partnerica i kako su kolege reagirali na promjenu, zna naš Marko Štefanac.

Nakon više od dva desetljeća bogatog iskustva, brojnih reportaža i bezbroj prijenosa najvećih sportskih događaja, Stipe Sladoljev seli se u centralni studio Dnevnika Nove TV. Jedno od najpoznatijih televizijskih lica uskoro gledamo u nešto drugačijoj ulozi. Onoj u kojoj će gledateljima donositi najvažnije vijesti dana.

Galerija 1 1 1 1 1

''Ima tu neka simbolika, eto, imam 47 godina, a 24 sam radio sportsko novinarstvo, pa eto, to je jedna godina više od pola života. Pa ispalo je onako neka simbolika, logično, jer me stvarno svašta u životu', govori Stipe.

Stipe je novinarsku karijeru započeo 2002. godine uoči nogometnog Svjetskog prvenstva, a 2004. je postao dio ekipe Nove TV. Izvještavao je s Olimpijskih igara u Ateni i Pekingu, godinama bio uz najvažnije sportske priče, a posebno mjesto u njegovoj karijeri imali su borilački sportovi.

''Od svega najviše pamtim ipak prijenose UFC-a, to što sam dugo prenosio Mirka Filipovića i njegove mečeve. On kad mi je tu u studiju rekao direktno prvi put da završava karijeru. Pripremao sam razgovor koji je trebao biti najobičniji mogući na svijetu u idućoj borbi, čovjek me iznenadi i kaže e, ovo je kraj karijere, samo sam bacio papire, jer su pitanja bila besmislena, nastavili smo razgovor o njegovom kraju karijere. To je bio najveći šok'', priča.

Okušao se u svim novinarskim formama, a ima bogato uredničko i voditeljsko iskustvo. Zbog širokog spektra interesa, čak je i poznati kvizaš. Stipe kaže kako je spreman za nove izazove.

''Meni u životu sve živo zanima, svašta, ali sport je oduvijek bio najveća strast, pa je bilo logično upravo to raditi, ali sad više neću. Zajedno se Rominom ćemo raditi nešto drugo''.

A upravo je Romina Knežić njegova televizijska partnerica, koja uz sebe, nakon 20 godina, dobiva novo lice za stolom Dnevnika.

''Ja se jako veselim i radujem i sigurna sam, odnosno čvrsto vjerujem u to da ćemo jako dobro funkcionirati, ali ono što je najvažnije je da ćemo podržavati jedno drugog na tom jednom novom putu Dnevnika Nove TV. Stipe prije svega je jedan dobar čovjek i profesionalac'', govori Romina.

Ni ostali kolege iz redakcije ne skrivaju zadovoljstvo zbog Stipina novog angažmana. Kažu, riječ je o čovjeku kojeg je teško ne voljeti, ali i o profesionalcu koji će se u ovoj ulozi odlično snaći.

''Stipe već ima puno iskustva u ovom studiju, ali doduše ispred ovog zida kao sportski voditelj, tako da uopće ne sumnjam da će to biti odlično. Pa odličan je posao koji radi i bit će odličan i kao novi voditelj Dnevnika'', dodao je Dino Goleš.

''Jako je drag, jako ga volimo i veselimo se što je s nama'', dodao je Saša Koljar.

''Sigurna sam da će se Stipe i u ovom gornjem dijelu Dnevnika, u informativnim minutama, sjajno snaći kao što se sve ove godine snalazi i u sportskim minutama. Njegovo sportsko znanje, pogotovo sad uoči svjetskog prvenstva, dobro će nam doći'', kaže Marija Miholjek.

''Stipe je užasno profesionalan, jako pedantan. Ne znam, kad sam ja voditeljica, kad je Stipe pisao čitance za vijesti, on je sve podebljavao, sve je boldao, to je sve po PS-u. I jako šarmantan, zabavan, simpatičan. Stvarno se veselim što ćemo zajedno raditi'', ispričala nam je Valentina Baus.

Novi televizijski tandem spreman je za svakodnevni ritam Dnevnika, ali i sve one nepredvidive situacije i izazove koje televizija nosi sa sobom.

''Iznenađenja su dobro došla, izazovi su dobro došli, mi smo spremni za sve vrste izazova. Idemo dan po dan i dajemo maksimum od sebe i vjerujem da će to gledatelji prepoznati'', govori Romina Knežić.

A Stipi za kraj ostaje samo poželjeti mnogo sreće u novim informativnim minutama, jer potporu cijele ekipe Nove TV već odavno ima.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Ponosna Gršina supruga stala pred kamere Nove TV, rijetko se izlaže javnosti: ''Ostao je isti''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Javio nam se Šime nakon prekida s Majom Šuput, evo što je prokomentirao!