Najmlađi sin Darije Lorenci Flatz ostvario veliki uspjeh, ponosna mama sve je objavila!

Poznata hrvatska glumica Daria Lorenci Flatz ne skriva ponos zbog velikog sportskog uspjeha svoga sina Tina, koji je napravio novi korak u džudu osvojivši narančasto-zeleni pojas.
Glumica i zvijezda serije "Kumovi" Daria Lorenci Flatz na društvenim je mrežama podijelila emotivne trenutke velikog uspjeha svoga sina Tina, koji je položio za narančasto-zeleni pojas u džudu.
Uz fotografije nasmijanog Tina u kimonu i obiteljske trenutke iz sportske dvorane, Daria nije skrivala ponos.
''Naš mali džudaš!! Čestitam, Tin Flatz – narančasto-zeleni pojas! Sport je dio naše obitelji, volimo ga svi i svi treniramo različite stvari i guštamo u njima! Sport i umjetnost za razvoj djece vrijede svakog uloženog napora, vožnje i novca'', napisala je glumica.
Poznato je kako Daria često ističe važnost obitelji, zajedničkog vremena i aktivnosti koje djeci pomažu u razvoju discipline, samopouzdanja i zdravih navika. Ovaj sportski uspjeh njezina sina još je jedan dokaz koliko su trud, podrška i predanost važni u odrastanju.
Daria Lorenci - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Mnogi pratitelji u komentarima pridružili su se čestitkama malom Tinu, a obitelj Flatz još jednom pokazala koliko njeguje zajedništvo, sport i pozitivne životne vrijednosti.
Osim Tina, koji je rođen 2016., Daria sa suprugom Emilom Flatzom ima još dvojicu sinova, blizance Maka i Frana, koji su se rodili 2009. godine.
Daria Lorenci - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Početkom svibnja Daria je dirnula pratitelje objavom o ratnim traumama koje nosi iz Sarajeva, više pogledajte OVDJE.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
