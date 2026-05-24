Ubijen glumac iz popularne serije, policija otkrila jezive detalje slučaja

Kanadski glumac Stewart MacLean, kojeg publika poznaje po ulozi u popularnoj Netflixovoj seriji "Virgin River", pronađen je mrtav nakon višednevne potrage, a policija slučaj istražuje kao ubojstvo.

Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su na području Lions Baya u Kanadi, nakon što je nekoliko dana ranije prijavljen nestanak 45-godišnjeg glumca.

Od njega se emotivnom objavom oprostila i agencija Lucas Talent koja ga je zastupala.

"S velikom tugom opraštamo se od našeg voljenog klijenta, Stewarta MacLeana. Suradnja s njim uvijek je bila pravo zadovoljstvo – bio je predan, profesionalan, pun energije i neprestano je nasmijavao ljude oko sebe", poručili su iz agencije.

Dodali su kako su brojni kolege, redatelji i suradnici izrazili sućut njegovoj obitelji te istaknuli koliko je bio cijenjen među kolegama.

Glumac je nestao 18. svibnja, a posljednji put viđen je nekoliko dana ranije u svom domu u Lions Bayu. Potraga je službeno pokrenuta 19. svibnja uz pomoć lokalne zajednice, no policija je ubrzo došla do informacija koje su upućivale na mogućnost nasilne smrti.

"Policijska postaja u Squamishu provela je istragu i operativnim radom došla do dokaza koji su istražitelje naveli na zaključak da je gospodin MacLean bio žrtva ubojstva", stoji u službenom priopćenju.

Slučaj je nakon toga preuzeo kanadski Odjel za istrage ubojstava.

Osim u seriji "Virgin River", Stuart MacLean pojavio se i u serijama "Murder in a Small Town" te televizijskom filmu "The Killer Inside: The Ruth Finley Story".