Fitness-influencer pronađen mrtav u svom domu, imao je tek 22 godine

Šokantna vijest o smrti mladog brazilskog bodibildera i fitness-influencera Gabriela Ganleyja potresla je milijune njegovih pratitelja diljem svijeta, a okolnosti njegove smrti i dalje su obavijene misterijem.

Brazilsku fitness-zajednicu potresla je iznenadna smrt mladog bodibildera i influencera Gabriela Ganleyja, koji je pronađen mrtav u svojem domu u São Paulu. Imao je samo 22 godine.

Gabriel, kojeg je na Instagramu pratilo više od dva milijuna ljudi, pronađen je bez znakova života na podu svoje kuhinje u subotu ujutro. Istražne vlasti odmah su pokrenule istragu, a iako na mjestu događaja nisu pronađeni tragovi nasilja, njegova smrt zasad je službeno okarakterizirana kao sumnjiva, prenosi Daily Mail.

Prema nepotvrđenim informacijama koje kruže brazilskim medijima, uzrok smrti mogla bi biti hipoglikemija – opasno stanje koje nastaje kada razina glukoze u krvi padne prenisko. Riječ je o ozbiljnom zdravstvenom problemu koji može biti smrtonosan jer je glukoza ključni izvor energije za mozak i živčani sustav. Unatoč nagađanjima, službena potvrda uzroka smrti još nije objavljena.

Nakon vijesti o njegovoj smrti društvene mreže preplavile su emotivne poruke obožavatelja, prijatelja i suradnika.

Gabriel Ganley - 5

''Ganley, bio si izniman influencer koji je motivirao milijune ljudi diljem svijeta. Počivaj u miru'', napisao je jedan pratitelj.

''Ostavio je veliko nasljeđe u tako kratkom vremenu. Živio je onako kako je želio. Počivaj u miru, brate'', dodao je drugi.

Od Gabriela se oprostio i poznati brazilski brend sportske prehrane i dodataka prehrani Integralmedica, koji je s njim surađivao.

''Danas bol govori glasnije. S velikom tugom opraštamo se od Gabriela, koji je živio intenzivno i s kojim smo imali povijesne i nezaboravne trenutke u našoj obitelji'', poručili su.

Gabriel Ganley postao je viralna senzacija nakon što je objavio video na kojem izvodi nevjerojatan potisak nogama od čak 500 kilograma. Njegovi treninzi i impresivna fizička forma brzo su mu donijeli milijune pregleda i status jedne od najpoznatijih mladih zvijezda fitnesa u Brazilu.

Gabriel Ganley - 2

No prije slave na društvenim mrežama imao je potpuno drugačiji životni put. Bivši student tjelesnog odgoja nekoć je bio profesionalni Pokémon igrač i u jednom trenutku slovio za jednog od osam najboljih igrača u Latinskoj Americi. Taj svijet napustio je sa samo 15 godina, a prije nego što se potpuno posvetio bodibildingu trenirao je i boks, jiu-jitsu te hrvanje.

Za sebe je često govorio kako se ne smatra samo digitalnim influencerom, već prije svega sportašem koji internet koristi kao alat za posao i motivaciju drugih.

Njegova smrt posljednja je u nizu tragedija koje su posljednjih mjeseci pogodile svijet bodibildinga. Mnogi kritičari ponovno su otvorili raspravu o mogućoj povezanosti smrti mladih bodibildera s korištenjem steroida i drugih sredstava za poboljšanje performansi, iako za sada nema nikakvih potvrda da je to bio slučaj i kod Gabriela.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



