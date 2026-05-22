Tko je i kako izgleda muškarac koji je osvojio srce Anne Hathaway?

Dok Anne Hathaway godinama gradi jednu od najuspješnijih holivudskih karijera, privatni život uspješno drži daleko od očiju javnosti. Upravo zato njezino rijetko pojavljivanje sa suprugom ponovno je pobudilo interes za muškarca koji je već godinama njezina najveća podrška.

Anne Hathaway jedna je od onih holivudskih zvijezda koje privatni život gotovo nikada ne izlažu javnosti. Zato je njezino rijetko pojavljivanje sa suprugom Adamom Shulmanom na glamuroznom događanju Louis Vuittona u New Yorku odmah privuklo veliku pažnju.

Slavna glumica zablistala je u elegantnoj sivo-bijeloj haljini s luksuznim nakitom vrijednim gotovo 50 tisuća dolara, dok je njezin suprug stigao u potpuno ležernom izdanju – u trapericama, tenisicama i običnoj bijeloj majici, piše Daily Mail.

Anne Hathaway, Adam Shulman Foto: Profimedia

A tko je njezin suprug?

Adam nije klasična holivudska zvijezda, zbog čega ga javnost često ne prepoznaje odmah uz slavnu oskarovku. 45-godišnji Shulman glumac je i producent, a godinama uspješno izbjegava reflektore i medijsku pažnju.

Par se upoznao još 2008. godine na filmskom festivalu u Palm Springsu, a Anne je kasnije priznala da je gotovo odmah znala da je on onaj pravi.

Vjenčali su se 2012. godine na intimnoj ceremoniji u Big Suru u Kaliforniji, daleko od tipičnog holivudskog glamura. Danas zajedno imaju dvojicu sinova - Jonathana i Jacka.

Iako se rijetko pojavljuju zajedno na crvenim tepisima, Hathaway je tijekom godina više puta govorila koliko joj je suprug velika podrška. Anne i Adam tijekom godina nisu samo gradili privatni život zajedno, već su surađivali i poslovno. Prvi put zajedno radili su prije više od deset godina na nezavisnom trileru Song One, u kojem je Anne igrala glavnu ulogu Franny Ellis, dok je Adam bio jedan od producenata filma.

Glumica je tada priznala da je i sama bila znatiželjna kako će izgledati zajednički rad sa suprugom.

''Isprva sam bila znatiželjna kako će to ispasti. Ljudi uvijek kažu da ne treba raditi sa supružnikom. Ali ja sam uživala raditi s njim. On je stvarno dobar u tome i divan producent. Mislim da sam od njega jako puno naučila tijekom procesa'', rekla je Anne za People.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



