Znate li tko je ova sportska ikona? Od dana najveće slave potpuno se promijenio

Iz profesionalnog tenisa povukao se 2003. godine, a tijekom impresivne karijere osvojio je 64 turnira i čak 286 tjedana držao prvo mjesto ATP ljestvice.
Pete Sampras godinama je bio jedno od najvećih imena svjetskog tenisa, no danas vodi potpuno drukčiji život daleko od reflektora i sportskih arena. Upravo zato njegovo rijetko pojavljivanje u javnosti uvijek izazove veliku pažnju, posebno među generacijama koje pamte njegovu dominaciju na teniskim terenima devedesetih.3 vijesti o kojima se priča ''dio mene'' Splitska pjevačica koja ljubi našeg tenora podijelila uzbudljivu vijest: ''Napokon!'' Životno svjedočanstvo Skoro dva desetljeća radio je kao poštar, a onda je u 40. godini odlučio otići za svećenika ''Kao birtija'' Prizor iz luksuznog automobila Maje Šuput iznenadio njezine pratitelje!
Bivši američki tenisač ovih je dana snimljen u Beverly Hillsu dok je iz Starbucksa nosio kavu, u vrlo opuštenom izdanju - s bradom, sunčanim naočalama i sportskom odjećom. Na prvi pogled malo tko bi pomislio da je upravo taj čovjek godinama bio jedan od najuspješnijih tenisača svih vremena.
Pete Sampras Foto: Profimedia
Danas 54-godišnji Pete Sampras tijekom karijere osvojio je čak 14 Grand Slam naslova, što je u svoje vrijeme bio rekord svjetskog tenisa.
Pete Sampras Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Pjevačica nakon godine borbe s rakom podijelila emotivnu vijest: ''Plakala sam satima''
Najviše uspjeha imao je na Wimbledonu, gdje je slavio čak sedam puta, a dominirao je i na US Openu te Australian Openu. Jedini Grand Slam koji nikada nije uspio osvojiti bio je Roland Garros u Parizu.
Pete Sampras Foto: Profimedia
Sampras je godinama bio simbol elegantnog i mirnog tenisaškog stila, a mnogi ga i danas smatraju jednim od najboljih igrača u povijesti ovog sporta.
Pete Sampras Foto: Profimedia
Za razliku od brojnih sportskih zvijezda koje se teško odvajaju od profesionalnog sporta, Sampras je karijeru završio relativno rano — i to nakon osvajanja posljednjeg US Opena 2002. godine.
Pete Sampras Foto: Profimedia
Nakon odlaska iz profesionalnog sporta povukao se iz javnosti i posvetio obitelji. Već godinama živi mirnijim životom sa suprugom, glumicom Bridgette Wilson, s kojom ima dvojicu sinova.
Pogledaji ovo Celebrity Pjevačica nakon godine borbe s rakom podijelila emotivnu vijest: ''Plakala sam satima''
Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Latino zavodnik tiha je patnja milijuna žena, ali njegovo srce osvojila je arhitektica
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Četiri braka i veze koje su punile naslovnice: Sve ljubavi Zlatka Mateše
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je i kako izgleda muškarac koji je osvojio srce Anne Hathaway?