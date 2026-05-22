Znate li tko je ova sportska ikona? Od dana najveće slave potpuno se promijenio

Iz profesionalnog tenisa povukao se 2003. godine, a tijekom impresivne karijere osvojio je 64 turnira i čak 286 tjedana držao prvo mjesto ATP ljestvice.

Pete Sampras godinama je bio jedno od najvećih imena svjetskog tenisa, no danas vodi potpuno drukčiji život daleko od reflektora i sportskih arena. Upravo zato njegovo rijetko pojavljivanje u javnosti uvijek izazove veliku pažnju, posebno među generacijama koje pamte njegovu dominaciju na teniskim terenima devedesetih.

Bivši američki tenisač ovih je dana snimljen u Beverly Hillsu dok je iz Starbucksa nosio kavu, u vrlo opuštenom izdanju - s bradom, sunčanim naočalama i sportskom odjećom. Na prvi pogled malo tko bi pomislio da je upravo taj čovjek godinama bio jedan od najuspješnijih tenisača svih vremena.

Danas 54-godišnji Pete Sampras tijekom karijere osvojio je čak 14 Grand Slam naslova, što je u svoje vrijeme bio rekord svjetskog tenisa.

Najviše uspjeha imao je na Wimbledonu, gdje je slavio čak sedam puta, a dominirao je i na US Openu te Australian Openu. Jedini Grand Slam koji nikada nije uspio osvojiti bio je Roland Garros u Parizu.

Sampras je godinama bio simbol elegantnog i mirnog tenisaškog stila, a mnogi ga i danas smatraju jednim od najboljih igrača u povijesti ovog sporta.

Za razliku od brojnih sportskih zvijezda koje se teško odvajaju od profesionalnog sporta, Sampras je karijeru završio relativno rano — i to nakon osvajanja posljednjeg US Opena 2002. godine.

Nakon odlaska iz profesionalnog sporta povukao se iz javnosti i posvetio obitelji. Već godinama živi mirnijim životom sa suprugom, glumicom Bridgette Wilson, s kojom ima dvojicu sinova.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



