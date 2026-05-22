Sjećate se ove Filipinke s međimurskom adresom? Njezin talent stigao je i do predsjednika Milanovića

Hrvatska ju je upoznala kroz Supertalent, gdje je svojim glasom i emotivnim nastupima brzo osvojila simpatije publike. Filipinka s međimurskom adresom danas iza sebe ima brojne nastupe, a među njima se posebno istaknuo i onaj na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića.

Ljubitelji Supertalenta s osmijehom na licu prisjete se Chriztel Renae Aceved, danas 15-godišnje djevojke koja je bila pobjednica jubilarne 10. sezone popularnog showa.

Već na audiciji za Supertalent Chriztel je osvojila žiri i publiku u studiju, a zahvaljujući svojoj izvedbi popevke "Dej mi, Bože, oči sokolove", dobila je zlatni gumb od publike.

Chriztel Renae Aceveda, Supertalent Foto: Nova TV

Galerija 26 26 26 26 26

Za spektakularan finalni nastup odabrala je pjesmu Celine Dion i Andree Bocellija "The Prayer" u hrvatsko-engleskoj varijanti, s kojom se plasirala u superfinale, a zatim su je gledatelji odabrali kao pobjednicu showa.

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je ova sportska ikona? Od dana najveće slave potpuno se promijenio

"Osjećam se tako sretno i blagoslovljeno. Od samog početka došla sam na nastup samo da bih podijelila svoj glas i nismo ništa očekivali, samo sam željela dati sve od sebe. Puno mi znači to što znam da me puno ljudi podržava i jako sam zahvalna na ovom blagoslovu", rekla nam je 2023. nakon pobjede.

Chriztel Renae Aceveda - 8 Foto: Nova TV

Ponosni su tada bili i njezini najbliži.

"Bili su jako sretni. I opet su plakali, a ja sam sretna što sam ih tako dotaknula. Svi mi samo šalju dirljive poruke, ne samo odavde nego i od ljudi iz cijelog svijeta koji su očito vidjeli moje nastupe na internetu", pohvalila nam se.

Chriztel Renae Aceveda, pobjednica 10. sezone Supertalenta - 1 Foto: Nova TV

Chriztel Renae Aceveda, pobjednica 10. sezone Supertalenta - 4 Foto: Nova TV

U veljači 2025. imala je čast pjevati na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića. Pred predsjednikom otpjevala "Dej mi, Bože, oči sokolove", i to u međimurskoj nošnji.

Pogledaji ovo Nekad i sad Pamtite li ovu dječju zvijezdu? Danas je neprepoznatljiv, 35 mu je godina

''Meni je to tata rekao kad sam došla doma iz škole. Rekao mi je 'Chriztel, predsjednik je osobno za tebe pitao da pjevaš', a ja sam se osjećala jako veselo i prevelika mi je čast", izjavila je uzbuđena Chriztel za Dnevnik Nove TV.

Chriztel Renae Acevedu Foto: HINA/POOL/PIXSELL

Kako je to prošlo, pogledajte OVDJE.

Zoran Milanović i Chriztel Renae Aceveda - 1 Foto: Damir Sencar

Zoran Milanović i Chriztel Renae Aceveda - 3 Foto: Damir Sencar

Inače, ova Filipinka s obitelji je rodnu zemlju zamijenila s Hrvatskom prije šest godina. Sada žive u Sv. Martinu na Muri. Chriztel i dalje aktivno pjeva, a u travnju je za Uskrs pjevala na koncertu u Sesvetama.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Nekad i sad Pamtite li ovu dječju zvijezdu? Danas je neprepoznatljiv, 35 mu je godina

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Četiri braka i veze koje su punile naslovnice: Sve ljubavi Zlatka Mateše

Pogledaji ovo Celebrity Nove fotografije Nike Kranjčara podsjetile su zašto je godinama slovio za jednog od najpoželjnijih nogometaša