Oglasila se predstavnica srpskog žirija koji Hrvatskoj nije dao ni bod: ''Inzistirala sam da glasamo glazbeno, a ne politički''

Srpski stručni žiri našao se na meti kritika nakon što Hrvatskoj na Eurosongu 2026. nije dodijelio nijedan bod, a sada se o cijeloj situaciji oglasila predsjednica žirija Aleksandra Kovač.

Pjevačica i skladateljica Aleksandra Kovač, koja je ove godine predsjedala stručnim žirijem Srbije na Eurosongu 2026., oglasila se nakon brojnih reakcija javnosti zbog činjenice da srpski žiri Hrvatskoj nije dodijelio nijedan bod, dok je hrvatski stručni žiri Srbiji dao maksimalnih 12 bodova.

Kovač je na svom Instagram profilu objavila kako je proces glasanja bio potpuno neovisan te da su članovi žirija odluke donosili isključivo prema glazbenim kriterijima.

''Čast mi je i zadovoljstvo što sam ove godine bila predsjednica srpskog žirija na izboru za Pjesmu Eurovizije 2026.'', započela je Kovač.

Naglasila je kako je od samog početka inzistirala na profesionalnom pristupu ocjenjivanju.

''Inzistirala sam da moje kolege i ja glasamo glazbeno, a ne politički, jer smo pozvani da stručno ocjenjujemo pjesme i izvođače, a ne da se bavimo jeftinom politikom'', poručila je.

Dodala je i da među članovima žirija nije bilo nikakvog međusobnog dogovaranja oko glasova.

''Svatko je glasao za sebe, na temelju svog stručnog mišljenja. Dogovorili smo se da nitko ne zna glasove ostalih članova, kako ne bismo utjecali jedni na druge'', objasnila je.

Kovač je u objavi izrazila i veliko zadovoljstvo nastupom srpskih predstavnika, benda Lavina, kojima je srpski žiri pružao podršku tijekom cijelog natjecanja.

''Zdušno smo navijali za naše dečke, koji su imali vrhunski nastup i pokazali svijetu kako Lavina prži!'', napisala je.

Na kraju je pohvalila i produkcijski tim Radio-televizije Srbije (RTS) zbog, kako kaže, vrhunske organizacije i podrške pružene bendu tijekom Eurosonga.

Uz Aleksandru Kovač, u srpskom stručnom žiriju za Eurosong 2026. bili su i Jelena Tomašević, Marija Marić (Mari Mari), Lora Hrkalović (Lorres), Ivan Mileusnić, Mateja Blažić i Dušan Alagić.

