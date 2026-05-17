Suprug pobjednice Eurosonga ugledni je znanstvenik, uletjela mu je u zagrljaj nakon proglašenja!

Nakon što je osvojila Eurosong 2026. i ispisala povijest za Bugarsku, interes javnosti za privatni život pjevačice Dare naglo je porastao, a posebno pažnju privlači njezin suprug, znanstvenik Ervin Ivanov.

Pobjednica Eurosonga 2026., bugarska pjevačica Dara, nakon velikog trijumfa u Beču postala je jedno od najtraženijih imena europske glazbene scene. S pjesmom ''Bangaranga'' donijela je Bugarskoj prvu pobjedu na Eurosongu, a publiku diljem Europe osvojila energičnim nastupom, modernim pop zvukom i upečatljivom folklornom simbolikom.

A dok posljednjih dana puni naslovnice zbog eurovizijskog uspjeha, Dara već neko vrijeme uživa i u skladnom privatnom životu. Bugarski mediji prošle su godine objavili da se pjevačica udala za svog dugogodišnjeg partnera, doktora Ervina Ivanova.

Dara Foto: Profimedia

Vijest o vjenčanju nije objavila klasičnim priopćenjem, već kratkim videom na društvenim mrežama. U emotivnoj snimci pojavila se u bijeloj vjenčanici okružena djeverušama, a kratkom porukom fanovima je otkrila da je izgovorila sudbonosno ''da''.

Njezin suprug Ervin Ivanov farmakolog je i znanstvenik, a prema pisanju bugarskih medija ima oko 35 godina. Navodno je uključen u znanstvena istraživanja iz područja lijekova i terapija, uključujući projekte povezane s kanabinoidima i ekstraktima kanabisa.

Njihova ljubavna priča i ranije je privlačila pažnju javnosti. Prema pisanju bugarskih portala, Ervin je Daru zaprosio tijekom romantičnog putovanja na Tajland, a sretne vijesti tada su podijelili putem društvenih mreža.

Obožavatelji su posebno emotivno reagirali kada su pojedini mediji objavili da je Dara pjesmu ''Only Mine'', odnosno ''Samo moj'', posvetila upravo svom suprugu. Mnogi smatraju da je upravo ljubavna stabilnost jedan od razloga zbog kojih je posljednjih godina zračila samopouzdanjem i pozitivnom energijom na pozornici.

Dara, Bugarska Foto: Afp

Dara, Bugarska Foto: Afp

