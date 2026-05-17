Prinova u obitelji vatrenog uoči Svjetskog prvenstva: Beba dobila tradicionalno ime

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić ponovno ima razloga za slavlje — sa suprugom Marijom dobio je drugo dijete, a sretnu vijest podijelio je na društvenim mrežama.
Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić podijelio je s pratiteljima na društvenim mrežama sretne vijesti. Nogometaš i njegova supruga Marija dobili su drugo dijete, sina kojem su dali ime Josip.
Ponosni tata vijest je objavio na Instagramu uz emotivnu fotografiju na kojoj se vide ručica novorođenčeta te ruke njega, supruge i njihovog prvog sina Luke.
''Josip Pašalić, 15.5.2026.'', kratko je napisao Mario uz objavu koja je u kratkom roku prikupila brojne čestitke prijatelja, kolega i pratitelja.
Mario (31) i njegova supruga Marija (30) u braku su od 2019. godine. Vjenčali su se na Čiovu nakon pet godina veze, a ceremonija je održana u crkvi gdje je pjevao Marko Škugor. Svadbeno slavlje nastavili su na jedrenjaku.
Na vrlo sličan način javnosti su otkrili i rođenje svog prvog sina Luke, koji je na svijet stigao u veljači 2022. godine.
