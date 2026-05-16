Tko je pobjednica Eurosonga 2026., Bugarka Dara?

Na Eurosongu 2026. godine pobijedila je mlada Bugarka Dara koja se nakon tri godine vratila na eurovizijsku pozornicu.
Dara iz Bugarske pobijedila je na Eurosongu 2026. godine u Beču s pjesmom ''Bangaranga''.3 vijesti o kojima se priča "zamislite!'' Američka glazbenica žestoko se obrušila na naše lelekice, fanovi stali u obranu! objavljen razlog Otkazan je veliki domoljubni spektakl koji se trebao održati u Dugopolju! hrvati su ga obožavali Sjećate se Antimona? Evo gdje je dva desetljeća nakon Večernje škole
Njezina pjesma "Bangaranga" opisana je kao moderni i energični pop-dance singl koji nosi njezin prepoznatljiv stil, a svojom energijom pokazala se kao odličan dodatak večeri.
Dara Foto: Profimedia
Dara, Bugarska Foto: Afp
Dara Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Američka glazbenica žestoko se obrušila na naše lelekice, fanovi stali u obranu!
Pravim imenom Darina Yotova, Dara je rođena 1998. godine u Varni, a šira publika upoznala ju je još 2015. kada je sudjelovala u showu "X Factor Bulgaria". Iako nije odnijela pobjedu, njezin talent i energija bili su dovoljni da osigura mjesto među najperspektivnijim mladim izvođačima.
Nakon natjecanja započinje ozbiljnu karijeru i vrlo brzo izbacuje hitove koji je lansiraju u sam vrh bugarske pop-scene. Njezin debitantski singl "K’vo ne chu" postaje veliki uspjeh, a tijekom godina potvrđuje status zvijezde nizom pjesama i albuma.
Dara, Bugarska - 2 Foto: Afp
Dara, Bugarska - 1 Foto: Afp
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako vam je zvučalo? Finski pobjednik Eurosonga otpjevao "Rim Tim Tagi Dim"!
Osim glazbe, publiku je osvojila i na televiziji – kao mentorica u showu "The Voice of Bulgaria", gdje je čak dva puta pobijedila sa svojim kandidatima, ali i nastupima u zabavnim emisijama poput "Dancing Stars".
Iako je tijekom priprema razmišljala o povlačenju zbog negativnih komentara dijela publike, Dara je na kraju odlučila stati na pozornicu i pokazati zašto je jedna od vodećih izvođačica svoje generacije.
Galerija 7 7 7 7 7
Pogledaji ovo Celebrity Zbog njezine pjesme tražila se i diskvalifikacija, a sada je potpuno zaludjela publiku Eurosonga
Poznata po snažnoj energiji, modernom zvuku i vizualno upečatljivim nastupima, Dara je na Eurosong došla kao ozbiljan kandidat koji želi napraviti međunarodni iskorak.
Sve o finalu Eurosonga pogledajte OVDJE.
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Bugarska zvijezda priznala da je htjela odustati od Eurosonga prije velikog preokreta
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Severina otkrila kako je nastala legendarna ''Moja štikla'': ''Kaže mi Brega - nemoj slučajno...''