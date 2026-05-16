Tko je pobjednica Eurosonga 2026., Bugarka Dara?

Dara iz Bugarske pobijedila je na Eurosongu 2026. godine u Beču s pjesmom ''Bangaranga''.

Njezina pjesma "Bangaranga" opisana je kao moderni i energični pop-dance singl koji nosi njezin prepoznatljiv stil, a svojom energijom pokazala se kao odličan dodatak večeri.

Pravim imenom Darina Yotova, Dara je rođena 1998. godine u Varni, a šira publika upoznala ju je još 2015. kada je sudjelovala u showu "X Factor Bulgaria". Iako nije odnijela pobjedu, njezin talent i energija bili su dovoljni da osigura mjesto među najperspektivnijim mladim izvođačima.

Nakon natjecanja započinje ozbiljnu karijeru i vrlo brzo izbacuje hitove koji je lansiraju u sam vrh bugarske pop-scene. Njezin debitantski singl "K’vo ne chu" postaje veliki uspjeh, a tijekom godina potvrđuje status zvijezde nizom pjesama i albuma.

Osim glazbe, publiku je osvojila i na televiziji – kao mentorica u showu "The Voice of Bulgaria", gdje je čak dva puta pobijedila sa svojim kandidatima, ali i nastupima u zabavnim emisijama poput "Dancing Stars".

Iako je tijekom priprema razmišljala o povlačenju zbog negativnih komentara dijela publike, Dara je na kraju odlučila stati na pozornicu i pokazati zašto je jedna od vodećih izvođačica svoje generacije.

Poznata po snažnoj energiji, modernom zvuku i vizualno upečatljivim nastupima, Dara je na Eurosong došla kao ozbiljan kandidat koji želi napraviti međunarodni iskorak.

