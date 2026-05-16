Zbog njezine pjesme tražila se i diskvalifikacija, a sada je potpuno zaludjela publiku Eurosonga

Rumunjka Alexandra Căpitănescu privukla je veliku pažnju na Eurosongu provokativnim i vizualno intenzivnim nastupom pjesme "Choke Me".

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

LIjepa rumunjska predstavnica Alexandra Căpitănescu na Eurosong 2026. je došla s provokativnim, mračnim i vizualno intenzivnim spojem dark-popa, rocka i teatralnog performansa. Pjesmu "Choke Me" prati BDSM estetika, crni kožni kostimi, neon užad, dramatični svjetlosni efekti i koreografija puna napetosti, a tijekom izvedbe Alexandra kombinira snažan vokal s agresivnijom scenskom energijom.

Malo tko je izazvao toliku pažnju kao ova 22-godišnja pjevačica, koja je u kratkom roku postala jedno od najkomentiranijih imena natjecanja – i to ne samo zbog glazbe.

Alexandra dolazi iz Galațija, a publika ju je upoznala kroz pobjedu u showu "The Voice Romania", gdje je pokazala snažan vokal i izražajnu interpretaciju, nakon čega je objavila sedam singlova. Upravo taj talent doveo ju je do pobjede na nacionalnom izboru i plasmana na Eurosong 2026.

Alexandra Căpitănescu, Rumunjska Foto: Profimedia

Njezina pjesma "Choke Me" opisana je kao mračni i atmosferični pop-singl koji se bavi temama emocionalnog pritiska, anksioznosti i unutarnje borbe. No upravo je naslov i refren pjesme pokrenuo lavinu reakcija. Dio javnosti i stručnjaka kritizirao je pjesmu, tvrdeći da bi mogla biti pogrešno shvaćena i povezivana s opasnim ponašanjima, zbog čega su se čak pojavili i pozivi na diskvalifikaciju rumunjske pjesme s natjecanja.

S druge strane, Alexandra je brzo reagirala i objasnila kako je riječ o metafori, a ne doslovnom značenju. Istaknula je da pjesma govori o osjećaju gušenja pod pritiskom emocija i očekivanja, a ne o nasilju ili kontroverznim praksama.

Alexandra Căpitănescu, Rumunjska Foto: Profimedia

Alexandra Căpitănescu - 2 Foto: Profimedia

Unatoč podijeljenim reakcijama, jedno je sigurno – Alexandra je uspjela privući ogromnu pažnju i nametnuti se kao jedna od najzapaženijih izvođačica ovogodišnjeg Eurosonga.

