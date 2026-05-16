Kako vam je zvučalo? Finski pobjednik Eurosonga otpjevao "Rim tim tagi dim"!

Erika Vikman i Lordi oduševili su publiku u finalu Eurosonga energičnom izvedbom hrvatskog hita “Rim Tim Tagi Dim”, koja je postala jedan od najviralnijih trenutaka večeri.

Jedan od najvećih trenutaka finalne večeri 70. Eurosonga definitivno je bila posebna izvedba hrvatskog hita "Rim Tim Tagi Dim", koju su tijekom revijalnog dijela showa izveli finska zvijezda Erika Vikman i legendarni hard rock bend Lordi.

Publika u dvorani eruptirala je već pri prvim taktovima pjesme Baby Lasagne, koja je prije dvije godine osvojila Europu i Hrvatskoj donijela povijesni uspjeh na Eurosongu. Organizatori su u velikom eurovizijskom medleyju okupili brojne poznate izvođače iz povijesti natjecanja, a upravo je hrvatski hit dobio jednu od najenergičnijih izvedbi večeri.

Erika Vikman donijela je svoju prepoznatljivu scensku energiju i provokativni nastup, dok su Lordi cijelu izvedbu pretvorili u pravi rock spektakl. Kombinacija eurodance ritma, metal estetike i masovne publike koja je uglas pjevala refren pretvorila je nastup u jedan od najviralnijih trenutaka finala.

Na društvenim mrežama odmah su se pojavile brojne reakcije gledatelja koji su oduševljeno komentirali kako je "Rim Tim Tagi Dim" već postao moderni eurovizijski klasik.

Posebnu simboliku nastupu dala je činjenica da Lordi ove godine obilježavaju 20 godina od svoje povijesne pobjede na Eurosongu s pjesmom "Hard Rock Hallelujah", dok je Baby Lasagnin hit 2024. godine ostvario najbolji hrvatski rezultat u povijesti natjecanja kao samostalne države.

U ovom intervactu, osim Vikman i Lordija, sudjelovali su i Verka Serduchka, Alexander Rybak, Ruslana, Miriana Conte i drugi izvođači koji su na neki način obilježili povijest Eurosonga.

Mnogi fanovi nakon finala poručili su kako je upravo ova izvedba bila jedan od vrhunaca cijele eurovizijske večeri.

